20th Century Fox wollte Avatar vor der Premiere verkürzen

Der massive Hit Avatar, der nach fast 15 Jahren immer noch die Liste der umsatzstärksten Filme aller Zeiten anführt, wäre vielleicht nicht derselbe Erfolg gewesen, wenn es nach der Filmgesellschaft gegangen wäre. 20th Century Fox war der Meinung, dass Regisseur James Cameron den Film kürzen musste, um grünes Licht zu bekommen, aber er behauptete sich und hatte einen seiner anderen Filme, Titanic, um ihm zu helfen. Obwohl Avatar Cameron einem jüngeren Kinopublikum vorstellte, war er in Hollywood in seinem Beruf immer noch hoch angesehen. Es war immer noch der Regisseur hinter Terminator-Filmen und Aliens und 1997 veröffentlichte 20th Century Fox Titanic, das bis Avatar Camerons erfolgreichster Film war und es war ein Film, der über drei Stunden lang war.

In einem Interview mit der New York Times (Paywall-Link) erklärt er, wie er seine früheren Arbeiten nutzen konnte, um das Studio davon zu überzeugen, dass es falsch wäre, Avatar zu schneiden. Dass das Gebäude, in dem sie sich jetzt befanden, durch den Erfolg dieses Films finanziert wurde. Einer der Teile, die sie schneiden wollten, waren die zahlreichen und langen Flugszenen um Ikran, die sich später als eines der am meisten geschätzten Elemente von Avatar erweisen sollten. In Camerons eigenen Worten:

"Ich glaube, ich hatte damals das Gefühl, dass wir uns über bestimmte Dinge gestritten haben. Zum Beispiel war das Studio der Meinung, dass der Film kürzer sein sollte und dass zu viel auf dem Ikran herumflog - was die Menschen die Banshees nennen. Nun, es stellt sich heraus, dass es das ist, was das Publikum am meisten liebte, in Bezug auf unsere Exit Polling und Datenerfassung. Und das ist ein Ort, an dem ich einfach eine Linie in den Sand gezeichnet und gesagt habe: 'Weißt du was? Ich habe 'Titanic' gemacht. Dieses Gebäude, in dem wir uns gerade treffen, dieser neue halbe Milliarde Dollar teure Komplex auf Ihrem Grundstück? Titanic hat dafür bezahlt, also kann ich das tun." "

Es waren also Worte, keine Rhetorik. Er gab Gas und stoppte die Pläne der mächtigen Filmgesellschaft, wozu natürlich nur wenige Regisseure die Gelegenheit hatten. Warum genau 20th Century Fox den Film kürzen wollte, ist etwas, was uns nicht gesagt wird, aber eine Theorie ist, dass sie mehr gleichzeitige Vorführungen haben und somit mehr Tickets verkaufen könnten. Wie sich herausstellte, waren die Kinos sowieso ausverkauft und vielleicht lag es daran, dass der Regisseur seine gesamte Vision und keine reduzierte liefern musste. Natürlich werden wir es nie erfahren, aber eines ist sicher und das ist, dass für die kommende Fortsetzung Avatar: The Way of Water niemand James Camerons Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen, in Frage gestellt hat.