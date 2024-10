20th Century Fox: "Wir arbeiten gerade an einer Alien: Romulus Fortsetzung Idee"

HQ

Angesichts des großen Erfolgs ist es vielleicht keine Überraschung, dass der Chef der 20th Century Studios, Steve Asbell, jetzt angekündigt hat, dass Alien: Romulus eine Fortsetzung bekommt. Und nicht nur das, das Studio möchte, dass Fede Álvarez bei Teil zwei Regie führt. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter sagte Asbell:

"Wir arbeiten gerade an einer Sequel-Idee. Wir haben unseren Deal mit Fede [Alvarez] noch nicht ganz abgeschlossen, aber wir werden es tun, und er hat eine Idee, an der wir arbeiten. Die beiden Überlebenden, Rain und Andy, gespielt von Cailee Spaeny und David Jonsson, waren echte Höhepunkte des Films. Und so denke ich immer: 'Wow, wo wollen die Leute sie als nächstes sehen?' Wir wissen, dass es Außerirdische geben wird. Wir wissen, dass es großartige Horror-Versatzstücke geben wird. Aber ich habe mich in beide verliebt und möchte sehen, was ihre Geschichte ist."

Wir wissen noch nicht, wie Álvarez mit der Geschichte weitermachen wird, aber wenn man bedenkt, wie gut Alien: Romulus gemacht war, ist es definitiv ein Projekt, das wir im Auge behalten werden.