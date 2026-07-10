2026 LEC Summer Split startet am 24. Juli

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Erst gestern haben wir die Nachricht erwähnt, dass das Sommerfinale des LEC im September an der französischen Riviera stattfinden wird, wo ein großes Turnier in Nizza stattfindet.

Darüber hinaus haben wir nun viele Informationen zum Summer Split, der am 24. Juli beginnt und sechs Wochen reguläre Saison umfasst, alle vor den Playoffs und schließlich den Finals im September.

Uns wurde mitgeteilt, dass die erste Woche der Summer Split-Action (24.–26. Juli) von Karmine Corp im Rahmen einer Roadtrip in Paris ausgerichtet wird, während Movistar KOI außerdem eine Roadtrip zur ersten Playoff-Woche in Madrid vom 5. bis 6. September ausrichten wird.

Ansonsten wird das Format des Summer Split dasselbe sein wie beim Spring Split, also Best-of-Three-Spiele in der regulären Saison und Best-of-Five-Spiele in den Playoffs. Insgesamt qualifizieren sich sechs Teams direkt durch die Ergebnisse der regulären Saison für die Playoffs, während die anderen vier ausgeschieden sind und ihre Saison vorzeitig beendet wird. Die drei besten Teams aus den Playoffs werden dann ausgewählt, um die LEC bei den Worlds 2026 zu vertreten, wenn diese im Herbst stattfinden.

Den vollständigen Spielplan für den Summer Split können Sie unten sehen.