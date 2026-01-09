2026 – Die große Vorschau

HQ

Also, jeden Monat veröffentlichen wir einen Artikel, der Ihnen einen Überblick darüber gibt, was dieser Monat zu bieten hat. In einer Welt, in der Spiele meist bestimmte Veröffentlichungstermine viel näher am eigentlichen Start haben, ergibt das tatsächlich viel Sinn.

Aber jetzt, da ein neues Jahr begonnen hat, lohnt es sich auch, einen Überblick darüber zu bekommen, worauf man sich freuen kann. Welche Spiele sind tatsächlich unterwegs? Welche sollen vor Jahresende veröffentlicht werden?

Deshalb veröffentlichen wir jetzt eine große Vorschau für das ganze Jahr, in der wir eine Reihe großer, kleiner und sogar nur interessanter Titel aus den kommenden Monaten sowie eine Liste von Spielen für 2026 gesammelt haben – ohne ein genaueres Datum.

Natürlich ist das bis zu einem gewissen Grad kuratiert. Auf dieser Liste findest du nicht alle Spiele. Wir haben versucht, genauer zu betrachten, welche Spiele interessant aussehen, ob sie herausstechen und welche das Redaktionsteam im Auge behält, und wir entschuldigen uns, falls wir ein Spiel vergessen haben, auf das Sie sich persönlich wirklich freuen. Okay, fangen wir an.

SPIELE MIT BESTÄTIGTEN VERÖFFENTLICHUNGSTERMINEN

JANUAR 2026



9. Januar – Pathologic 3



15. Januar – Animal Crossing: New Horizons (Switch 2)



15. Januar – Die Legende der Helden: Pfade jenseits des Horizonts



20. Januar – Mio: Erinnerungen im Orbit



20. Januar – 2XKO (PS5/Xbox-Serie)



22. Januar – Arknights: Endfield



26. Januar – Highguard



28. Januar – Die sieben Todsünden: Ursprung



29. Januar – Cairn



30. Januar – Code Vein 2



FEBRUAR 2026



5. Februar – Dragon Quest VII neu interpretiert



6. Februar – Nioh 3



10. Februar – Mewgenics



11. Februar – Romeo ist ein toter Mann



12. Februar – Mario-Tennisfieber



13. Februar – High on Life 2



13. Februar – Reanimal



24. Februar – Gezeiten von morgen



26. Februar – No Sleep For Kaname Datum – Aus AI: The Somnium Files



27. Februar – Tales of Berseria Remastered



27. Februar – Resident Evil Requiem



MÄRZ 2026



2. März – World of Warcraft: Midnight



5. März – Coffee Talk Tokyo



5. März – Pokémon Pokopia



12. März – Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake



12. März – John Carpenters Toxic Commando



12. März – Ersetzt



13. März – Monster Hunter Geschichten 3: Verdrehte Reflexion



19. März – Crimson Desert



19. März – Maus: Privatdetektiv zur Miete



26. März – Screamer



APRIL 2026



10. April – Tiny Bookshop



16. April – Cthulhu: Der kosmische Abgrund



24. April – Pragmata



28. April – Diablo IV: Lord of Hatred (Erweiterung)



30. April – Unbesiegbar GEGEN



30. April – Saros



MAI 2026



25. Mai – Paralives (Early Access)



27. Mai - 007 Erster Lichtschein



29. Mai – LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters



SEPTEMBER 2026



8. September – Halloween: Das Spiel



9. September – Phantom Blade Zero



NOVEMBER 2026



19. November – Grand Theft Auto VI



BESTÄTIGTE SPIELE FÜR 2026 (NOCH KEIN MONAT ODER DATUM)

WICHTIGE AAA-TITEL



Fabel



Forza Horizon 6



Ace Combat 8: Flügel von Theve



Steuerung: Resonant



Gears of War: E-Day



Halo: Kampagne Evolved



Lords of the Fallen 2



Richtlinie 8020



Onimusha: Weg des Schwertes



Marvel 1943: Aufstieg von Hydra



Mudang: Zwei Herzen



Prince of Persia: The Sands of Time Remake



Professor Layton und die Neue Welt des Dampfs



Staffel 42



Die Duskbloods



Das Blut von Dawnwalker



Tomb Raider: Vermächtnis von Atlantis



Warhammer 40.000: Dawn of War 4



Marvels Wolverine



Die sinkende Stadt 2



MITTELGROSSE UND UNABHÄNGIGE TITEL