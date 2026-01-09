2026 – Die große Vorschau
Ein neues Jahr ist angebrochen, und wir werfen einen genaueren Blick darauf, was es zu bieten hat.
Also, jeden Monat veröffentlichen wir einen Artikel, der Ihnen einen Überblick darüber gibt, was dieser Monat zu bieten hat. In einer Welt, in der Spiele meist bestimmte Veröffentlichungstermine viel näher am eigentlichen Start haben, ergibt das tatsächlich viel Sinn.
Aber jetzt, da ein neues Jahr begonnen hat, lohnt es sich auch, einen Überblick darüber zu bekommen, worauf man sich freuen kann. Welche Spiele sind tatsächlich unterwegs? Welche sollen vor Jahresende veröffentlicht werden?
Deshalb veröffentlichen wir jetzt eine große Vorschau für das ganze Jahr, in der wir eine Reihe großer, kleiner und sogar nur interessanter Titel aus den kommenden Monaten sowie eine Liste von Spielen für 2026 gesammelt haben – ohne ein genaueres Datum.
Natürlich ist das bis zu einem gewissen Grad kuratiert. Auf dieser Liste findest du nicht alle Spiele. Wir haben versucht, genauer zu betrachten, welche Spiele interessant aussehen, ob sie herausstechen und welche das Redaktionsteam im Auge behält, und wir entschuldigen uns, falls wir ein Spiel vergessen haben, auf das Sie sich persönlich wirklich freuen. Okay, fangen wir an.
SPIELE MIT BESTÄTIGTEN VERÖFFENTLICHUNGSTERMINEN
JANUAR 2026
- 9. Januar – Pathologic 3
- 15. Januar – Animal Crossing: New Horizons (Switch 2)
- 15. Januar – Die Legende der Helden: Pfade jenseits des Horizonts
- 20. Januar – Mio: Erinnerungen im Orbit
- 20. Januar – 2XKO (PS5/Xbox-Serie)
- 22. Januar – Arknights: Endfield
- 26. Januar – Highguard
- 28. Januar – Die sieben Todsünden: Ursprung
- 29. Januar – Cairn
- 30. Januar – Code Vein 2
FEBRUAR 2026
- 5. Februar – Dragon Quest VII neu interpretiert
- 6. Februar – Nioh 3
- 10. Februar – Mewgenics
- 11. Februar – Romeo ist ein toter Mann
- 12. Februar – Mario-Tennisfieber
- 13. Februar – High on Life 2
- 13. Februar – Reanimal
- 24. Februar – Gezeiten von morgen
- 26. Februar – No Sleep For Kaname Datum – Aus AI: The Somnium Files
- 27. Februar – Tales of Berseria Remastered
- 27. Februar – Resident Evil Requiem
MÄRZ 2026
- 2. März – World of Warcraft: Midnight
- 5. März – Coffee Talk Tokyo
- 5. März – Pokémon Pokopia
- 12. März – Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake
- 12. März – John Carpenters Toxic Commando
- 12. März – Ersetzt
- 13. März – Monster Hunter Geschichten 3: Verdrehte Reflexion
- 19. März – Crimson Desert
- 19. März – Maus: Privatdetektiv zur Miete
- 26. März – Screamer
APRIL 2026
- 10. April – Tiny Bookshop
- 16. April – Cthulhu: Der kosmische Abgrund
- 24. April – Pragmata
- 28. April – Diablo IV: Lord of Hatred (Erweiterung)
- 30. April – Unbesiegbar GEGEN
- 30. April – Saros
MAI 2026
- 25. Mai – Paralives (Early Access)
- 27. Mai - 007 Erster Lichtschein
- 29. Mai – LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters
SEPTEMBER 2026
- 8. September – Halloween: Das Spiel
- 9. September – Phantom Blade Zero
NOVEMBER 2026
- 19. November – Grand Theft Auto VI
BESTÄTIGTE SPIELE FÜR 2026 (NOCH KEIN MONAT ODER DATUM)
WICHTIGE AAA-TITEL
- Fabel
- Forza Horizon 6
- Ace Combat 8: Flügel von Theve
- Steuerung: Resonant
- Gears of War: E-Day
- Halo: Kampagne Evolved
- Lords of the Fallen 2
- Richtlinie 8020
- Onimusha: Weg des Schwertes
- Marvel 1943: Aufstieg von Hydra
- Mudang: Zwei Herzen
- Prince of Persia: The Sands of Time Remake
- Professor Layton und die Neue Welt des Dampfs
- Staffel 42
- Die Duskbloods
- Das Blut von Dawnwalker
- Tomb Raider: Vermächtnis von Atlantis
- Warhammer 40.000: Dawn of War 4
- Marvels Wolverine
- Die sinkende Stadt 2
MITTELGROSSE UND UNABHÄNGIGE TITEL
- Blutbefleckt: Die scharlachrote Verlobung
- Aphel
- Ontos
- Nullparadies für tote Spione
- Witchbrook
- Das geheime Leben von Goldman
- Im Grand gibt es keine Geister
- Super Meat Boy 3D
- Planet von Lana 2: Kinder des Blattes
- Darwins Paradoxon
- Ende des Abgrunds
- Gothic 1 Remake
- Clive Barkers Hellraiser: Wiederbelebung
- Starseeker: Astroneer-Expeditionen
- Warhammer 40.000: Boltgun 2
- Big Walk
- Dieb
- Gallipoli
- Never Grave: Die Hexe und der Fluch
- Silent Hill Townfall (gemunkelt)
- Mixtape
- Tenebris Somnia
- Silberkiefern
- Ohne Worte
- Orbitale