2025 war ein Albtraum für die Xbox-Verkäufe im Vereinigten Königreich, das schlechteste Jahr aller Zeiten

Es ist kein Geheimnis, dass Xbox im Konsolenverkaufsrennen gegenüber Sony PlayStation und Nintendo zurückliegt, wie es schon seit der Xbox One /PS4-Generation der Fall ist. Jedes Jahr war Xbox mit Sicherheit eines der am schlechtesten verkauften Systeme (abgesehen von einer Zeit, in der Wii U auftauchte), besonders außerhalb der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs, zwei Märkte, in denen Xbox weiterhin einige Erfolge erzielt hat. Eine Phase mittelmäßiger Software und teurer Xbox Series X Preise im Jahr 2025 hat jedoch die Verkäufe im Vereinigten Königreich noch knapper gemacht...

Dies wurde vom Branchenanalysten Christopher Dring in einem Beitrag auf X bestätigt, in dem er enthüllt, dass Xbox 2025 im Vereinigten Königreich sein "schlechtestes Jahr für Xbox-Konsolen in der Aufzeichnung" erlebte. Insgesamt wird erwähnt, dass die Verkaufszahlen im Land um beeindruckende 39 % zurückgegangen sind, was zweifellos ein massiver Einbruch im Vergleich zur kontinuierlich erfolgreichen PS5 und dem rekordbrechenden Switch 2 ist.

Zugegeben, das könnte sich 2026 etwas ändern, da von Xbox erwartet wird, dass es ein besseres Jahr zum 25-jährigen Jubiläum gibt. Wir wissen mit Sicherheit, dass Halo: Campaign Evolved und Forza Horizon 6 in diesem Jahr erscheinen werden, und wir erwarten, dass diese von weiteren großen Hits mit unbestätigten Daten begleitet werden, wie Gears of War: E-Day und vielleicht sogar Fable. Vielleicht werden die Xbox-Verkäufe dadurch steigen, wir müssen einfach abwarten und sehen.