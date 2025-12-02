esports
League of Legends
2025 League Awards: Alle Gewinner der League of Legends Zeremonie
T1 nahm wenig überraschend eine Reihe von Trophäen mit nach Hause.
Die jährliche Preisverleihung League of Legends, gegründet und moderiert von Eefje "Sjokz" Depoortere und Marc "Caedrel" Lamont, endete am Wochenende, bei der viele der besten Teams und Spieler aus aller Welt für ihre Leistungen in der Saison 2025 gefeiert wurden. Da das League Awards nun wieder vorbei ist, interessiert euch vielleicht, wer zum Sieger gekürt wurde, und falls ja, haben wir unten alle erwähnenswerten Informationen.
Alle Gewinner der League Awards 2025:
- Spieler des Jahres: Jeong "Chovy" Ji-hoon
- Team des Jahres: T1
- LEC-Spieler des Jahres: Rasmus "Caps" Winther
- LTA-Spieler des Jahres: Kacper "Inspired" Sloma
- Moment des Jahres: T1s Drei-Peat-Sieg
- Spiel des Jahres: Ryu "Keria" Min-seok im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2025
- LCK Spieler des Jahres: Gwak "Bdd" Bo-sung
- Rookie des Jahres: Tsai "HongQ" Ming-hong
- Rundfunk-Talent des Jahres: Maurits "Chronicler" Jan Meeusen
- LPL-Spieler des Jahres: Lee "Tarzan" Seung-yong
- Inhaltsstück des Jahres: AloisNL für "Push Push Push"
- Fanart-Werk des Jahres: PapayouFR
- LCP-Spieler des Jahres: Chang "Doggo" Han
- Community-Schöpfer des Jahres: Simon "TheBaus" Hofverberg
- Esports-Schöpfer des Jahres: Christian "IWDominate" Rivera