2025 gehört zu den drei heißesten Jahren, die je aufgezeichnet wurden.

Das Jahr 2025 war laut der Weltmeteorologischen Organisation eines der drei heißesten jemals gemessenen Zeiten und krönte eine Serie extremer Hitze, die das globale Klimabild verändert hat.

Daten aus acht wichtigen Klimadatensätzen zeigen, dass die letzten drei Jahre nun die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen sind. Obwohl die Rankings leicht variieren, bestätigen alle, dass die globalen Temperaturen nahe historischen Höchstständen liegen, wobei 2024 immer noch das heißeste jemals gemessene Jahr ist.

Sonne // Shutterstock

Wissenschaftler bestätigten außerdem, dass die Welt gerade ihre längste anhaltende Erwärmungsperiode über 1,5 Grad Celsius im Vergleich zu vorindustriellen Werten erlebt hat. Diese Schwelle gilt als kritischer Punkt, ab dem die Klimaauswirkungen schwerwiegender und schwerer umkehrbar werden.

Experten betonen, dass 1,5 Grad kein einzelner Wendepunkt sind, sondern jeder Bruchteil der Erwärmung zählt. Höhere Temperaturen erhöhen die Intensität von Hitzewellen, Stürmen, Überschwemmungen und Waldbränden, von denen viele bereits 2025 tödliche Schäden verursacht haben.

Die Regierungen haben im Pariser Abkommen zugesagt, unter 1,5 Grad zu bleiben, doch die Emissionssenkungen sind nicht gereicht. Wissenschaftler warnen nun, dass das Ziel vor 2030 übertroffen werden könnte, was Gesellschaften dazu zwingt, sich damit auseinanderzusetzen, wie sie mit den Folgen einer heißeren Welt umgehen können, anstatt sie zu vermeiden.