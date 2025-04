2025 Call of Duty: Mobile eSports-Circuit mit einem Preispool von 1 Million US-Dollar

HQ

Activision hat die Pläne für die E-Sport-Division 2025 Call of Duty: Mobile vorgestellt, die einen vollen Kalender mit Action in sechs Regionen auf der ganzen Welt und einem Gesamtpreispool von 1 Million US-Dollar verspricht.

Wie in einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag bestätigt wurde, wurde uns mitgeteilt, dass die diesjährige Veranstaltung in zwei Teile aufgeteilt wird. Die eine Hälfte ist als Legendary Circuit bekannt, und hier werden die besten Spieler und Teams zu finden sein, die als führende Wettbewerbsmannschaft dienen. Die andere Hälfte ist als Open bekannt, und wie es schon sagt, ermöglicht dies Teilnehmern aus der ganzen Welt, an der Hoffnung teilzunehmen, kosmetische Gegenstände und Gegenstände im Spiel zu gewinnen.

Die Saison beginnt in ein paar Wochen mit einer Solo Ranked Phase und wird dann weiterhin Phasen anbieten, die sich über etwa fünf Wochen erstrecken, bis die vierte und letzte Phase, die auch die World Championship ist, Ende Juli und August stattfindet. In Bezug auf die sechs Regionen, die gegeneinander antreten und versuchen, ihre besten Konkurrenten zu entsenden, sind diese; Europa, Nordamerika, Indien, Lateinamerika, Japan und Afrika.

Wirst du dich auf den E-Sport-Zirkel 202CoD: Mobile 5 einstimmen oder daran teilnehmen?