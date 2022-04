2023 landet die dritte Staffel von Attack on Titan: Final Season

HQ

Das Ende von Attack on Titan wird sich über drei Staffeln ausbreiten. Nachdem gestern Abend die letzte Folge der "finalen Staffel, Part 2" ausgestrahlt wurde, bestätigte Crunchyroll, dass 2023 der letzte Rest des Manga adaptiert wird. Die verbleibenden Episoden werden vermutlich nicht allzu umfangreich sein können, da in der Manga-Vorlage nur noch sehr wenig geschieht. Ein Spielfilm hätte das Ende vermutlich ebenfalls gut abgerundet... Die "Final Season" von Attack on Titan startete im Dezember 2020, Part #2 lief im Januar 2022 an.