2022 werdet ihr Battlefield endlich auf dem Handy spielen können

EA hat gerade bekanntgegeben, dass die Battlefield-Serie der Konkurrenz hinterherläuft und 2022 einen eigenständigen, mobilen Ableger hervorbringen möchte. Dieser Titel wird von Industrial Toys (iOS-Spielern möglicherweise durch ihre Arbeit an der Midnight-Star-Serie bekannt) in Zusammenarbeit mit EA Dice entwickelt, die selbstredend ein "vollwertiges" Battlefield-Erlebnis versprechen. Derzeit kennen wir aber weder den Titel noch das voraussichtliche Veröffentlichungsdatum. Entsprechende Details werden in der Zukunft bekanntgegeben, heißt es.

Im Rahmen dieser Enthüllung kommentierte Oskar Gabrielson, General Manager bei Dice, das neue Battlefield-Hauptspiel, das 2021 erscheinen soll: "Wir befinden uns gerade im täglichen Testmodus: Polieren, Ausbalancieren und das bestmögliche Battlefield-Spiel, das wir [abliefern] können, zu schaffen. Ich kann euch sagen, dass es ein mutiger Schritt [für die Serie] sein wird. Es hat alles, was wir an Battlefield lieben - und bringt alles auf die nächste Stufe. Eine epische Skala, allgemeine, militärische Kriegsführung, verrückte, unerwartete Momente, spielverändernde Zerstörung und massive Schlachten - vollgepackt mit mehr Spielern und Chaos als je zuvor. All das [wird] mit der Kraft der Konsolen und der PCs der nächsten Generation zum Leben erweckt."