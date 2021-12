2021 wurden Spiele im Wert von 4700 Euro zum Xbox Game Pass hinzugefügt

HQ

Microsofts Xbox Game Pass wird häufig als "das beste Angebot für Spiele" bezeichnet und das hat seinen Grund. Der Publisher investiert viel Geld in den Service, der Nutzern Zugriff auf eine variable Bibliothek an Videospielen gewährt. Kunden zahlen zwischen 10 und 13 Euro im Monat und dürfen anschließend 30 Tage lang auf alle Titel, die im Rahmen der Dienstleistung angeboten werden, zugreifen. Neben alten Spielen werden sogar die intern bei Microsoft entwickelten Games (und ab und zu einige Drittanbieter-Titel) ab dem ersten Verkaufstag im Xbox Game Pass angeboten.

The Loadout hat nachgerechnet, wie viel Geld all die Titel kosten, die dieses Jahr von Microsoft zum Xbox Game Pass hinzugefügt wurden. Unterm Strich belaufen sich die Kosten für all die neuen Titel auf über 4.700 Euro, was im Vergleich zur Jahresgebühr von 156 Euro verständlicherweise als Schnäppchen aufgefasst wird. Im März, als sich Bethesda Softworks den Xbox Game Studios anschloss, sind mehrere ihrer alten Spiele in den Dienst aufgenommen worden, was den Wert der Dienstleistung in diesem Zeitraum um 850 Euro ansteigen ließ. Was haltet ihr von Microsofts Gaming-Flatrate?