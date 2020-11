2021 wird Umfang von Anno 1800 weiter anwachsen

You're watching Werben

Knapp einen Monat nachdem Ubisoft die neue Erweiterung "Land der Löwen" für das Aufbaustrategiespiel Anno 1800 veröffentlicht und somit den zweiten Saison Pass abgerundet hat, kündigen sie eine dritte Runde an Zusatzinhalten an. Im ersten Teaser wird leider nur verraten, dass im kommenden Jahr weitere kostenpflichtige Inhalte in die Handelssimulation gelangen werden, mehr nicht. Weitere Informationen folgen dann wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt. Habt ihr eine Idee oder einen konkreten Wunsch?

You're watching Werben