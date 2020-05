2021 ermittelt Sherlock Holmes in Chapter One mit einem alten Partner

Entwickler Frogwares kennen viele am ehesten für die Abenteuerserie, die auf der legendären Detektivfigur Sherlock Holmes basiert. Das Studio verdankt der Reihe seinen Erfolg, doch seit 2016 haben Fans keinen neuen Eintrag mit der britischen Spürnase mehr gesehen. Gestern wurde jedoch überraschend ein Adventure namens Sherlock Holmes Chapter One angekündigt, das in der Ukraine bei Frogwares entwickelt und dieses Mal auch von ihnen veröffentlicht wird (nach einem großen Rechtsstreit mit dem ehemaligen Publisher.

Dieses kommende Kapitel soll 2021 für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht werden und es lässt uns als junger Sherlock in eine offene Welt aufbrechen, um verschiedene Rätsel zu lösen. Wie in den vorherigen Spielen müssen die Spieler ihre Beobachtungsfähigkeiten nutzen und eine Situation genauestens analysieren, um investigative Untersuchungen anzustellen und mit den schlauen Kriminellen Schritt zu halten. Diesmal tritt John Watsons Vorgänger im Kampf gegen das Verbrechen an Holmes' Seite. Wir wissen nur wenig über diesen mysteriösen Mann, doch er ist der beste und einzige Freund vom großen Detektiv. Der Knotenpunkt dieser Geschichte wird eine pulsierende Insel im Mittelmeer sein.

You watching Werben

Frogwares

Frogwares

Frogwares

Quelle: Steam.

Frogwares