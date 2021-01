2021 bleibt alles beim Alten in League of Legends: Wild Rift

You're watching Werben

League of Legends: Wild Rift war gestern nur ein Randthema bei Riot Games, denn das mobile MOBA wird in diesem Jahr genau so weitermachen, wie es 2020 im Early Access startete. Der Titel setzt weiterhin auf regelmäßige Content-Updates, die saisonale In-Game-Events durchwechseln und neue Helden (zwei Champs pro Monat ist das Ziel) einführen. Ranglistenspiele und der ARAM-Spielmodus (All Random, All Mid) werden auf kurz oder lang starten, sodass der Titel bald veröffentlicht werden kann.

