2019 war das erfolgreichste Jahr von Pokémon Go

Als Pokémon Go vor einigen Jahren veröffentlicht wurde, war die Popularität des Spiels so hoch, dass die meisten Leute davon ausgingen, dass es dem Entwickler Ninatic niemals gelingen könnte, diese Dynamik aufrechtzuerhalten. Diese Pessimisten wurden wiederholt widerlegt, da der Entwickler kontinuierlich neue Inhalte erarbeitete und somit das Interesse der Spieler bewahren konnte. 2019, volle drei Jahre nach dem ursprünglichen Start, stellte der Titel einen neuen Rekord auf. Sensor Tower zufolge hat Pokémon Go allein im im letzten Jahr einen Umsatz von 803 Millionen Euro erzielt, was 2019 zum bisher erfolgreichsten Jahr des mobilen AR-Spiels macht. Der Großteil dieser Einnahmen stammt noch immer aus den USA, auf die etwa ein Drittel dieser Ausgaben zurückzuführen ist.