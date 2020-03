200-Spieler-Modus kommt "etwas später" zu Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone geht gerade ganz ordentlich durch die Decke, denn es konnte in den ersten Stunden sogar die rasanten Actionspiele Fortnite und Apex Legends übertreffen, zumindest was die initialen Spielerzahlen anbelangt. Patrick Kelly, Co-Chef von Infinity Ward, hat allerdings bereits weitere Neuigkeiten für den kostenlos spielbaren Standalone-Modus von Call of Duty: Modern Warfare auf den Weg gebracht.

Kelly sagte gegenüber USA Today: "Nun, ich kann euch eigentlich schon sagen, dass wir bereits mit 200 Spielern spielen - das werden wir etwas später veröffentlichen. [...] Ich kann auch sagen, dass wir bereits Gruppen mit vier und fünf Spielern [ausprobiert haben]. Aber wir wollten mit etwas starten, von dem wir wissen, dass es wirklich gut funktioniert. Wir haben bis zu neun [Spieler in einem Squad] getestet und dann mit diesen verschiedenen Teamgrößen herumgespielt."

Das sind aufregende Neuigkeiten für diejenigen, die derzeit im neuen Battle-Royale-Shooter von Infinity Ward aufgehen. Einigen Spielern ist die Verdansk-Karte ja ein bisschen zu groß, da wird eine entsprechende Überarbeitung der Teilnehmer am Match sicher auf Interesse stoßen. Was haltet ihr bisher von Warzone? Gefällt euch dieses neue, kostenlose Call of Duty?