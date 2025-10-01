2005 Endurance Racing DLC erscheint auf Automobilista 2

HQ

Der brasilianische Entwickler Reiza Studios und ihr fantastischer Rennsimulator Automobilista 2 werden immer besser und werden mit der Zeit immer besser und neben dem kommenden Lamborghini-Paket (Teil 2), über das wir am Montag berichtet haben, veröffentlichen sie auch einige 2005er GTE-Autos und Strecken, was sie natürlich mit dem kommenden Project Motor Racing messen wird, wenn es um GT-Rennen Mitte der 2000er Jahre geht.

Kommende Autos:

GT-Fahrzeuge • BMW M3 GTR

• Porsche 911 996

• Dodge Viper GTS-R

• Aston Martin DBR9

• Maserati MC12

• Chevrolet Corvette C5-R

LMP Fahrzeuge

• Audi R8 (LMP)

• Courage C60 (2004/05-Spezifikation)

• Lola B05/40

Reiza Studios: "Nur einen Monat nach der Veröffentlichung von V1.6.7 und auf den Tag genau zwei Monate nach der Veröffentlichung von v1.6.6 stehen wir wieder kurz vor einem weiteren aufregenden AMS2-Update, da V1.6.8 sehr bald veröffentlicht werden soll! Es handelt sich in der Tat nicht nur um ein, sondern um zwei große Updates, die in den kommenden Wochen veröffentlicht werden, zusammen mit drei DLC-Paketen, die die AMS2-Welt in eine der denkwürdigsten Epochen für den Langstreckenmotorsport erweitern werden. In diesem Entwickler-Update werden wir uns mit dem neuen Update befassen, aber auch einen Blick darauf werfen, was euch nur wenige Wochen später erwartet - schnallt euch fest!

An der Einzelspieler-Front gibt es eine weitere Reihe von KI-Entwicklungen, während wir daran arbeiten, das Einzelspieler-Erlebnis in Vorbereitung auf die Ankunft des mit Spannung erwarteten Karrieremodus im Jahr 2026 zu verfeinern. Mehrere Parameter, die das Verhalten von KI-Rennfahrzeugen entweder beim Rennen um die Position oder unter blauer Flagge beeinflussen, haben streckenspezifische Skalare erhalten, die es ermöglichen, ihre Rennfahrzeuge spezifisch für die Eigenschaften jedes Streckenlayouts weiter zu verfeinern. Dies ermöglicht weniger Kompromisse bei der Konfiguration der KI für jedes Auto. da wir diese KI-Racecraft-Variablen auch für jede Strecke weiter anpassen können, über das hinaus, was es bereits auf der Grundlage der aktuellen Streckenbreite, des Kurvenradius usw. berechnen könnte.

Was die Physik betrifft, so sind die Vintage-Allwetterreifen die neueste und letzte Charge, die nach v1.6 verfeinert wurde. Wir haben auch die thermodynamischen Effekte bei allen Slick-Reifen überarbeitet und die Auswirkungen von kalten Reifen auf die verschiedenen Reibungskoeffizienten angepasst - dies sollte einige Ungenauigkeiten von Slick-Reifen beheben, bevor sie vollständig auf Temperatur kommen. Eine weitere bemerkenswerte Änderung in der Physik ist eine Überarbeitung moderner GT-Antriebsstränge (GTE, GT3 & GT Open), die das Differenzialverhalten am Kurveneingang und -ausgang verbessern sollte. Die GT-Klassen haben auch weitere Fahrwerksüberarbeitungen erhalten, um Probleme mit dem polaren Trägheitsmoment und den ungefederten Massen des Chassis verschiedener Modelle zu beheben. Noch umfangreicher als die Physik-Updates ist die Überarbeitung der beiden Standard- und Standard- + Force-Feedback-Profile, die die Detailqualität beider Optionen erheblich verbessert, insbesondere beim Bremsen und in der Kurvenmitte." Lesen Sie mehr!