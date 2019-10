20 spannende Minuten aus tierischem Detektivabenteuer Blacksad: Under the Skin

In zwei Wochen erscheint das Noir-Detektivspiel Blacksad: Under the Skin, das auf der Basis der ikonischen Comicbücher basiert. Publisher Microids hat in Vorbereitung auf den baldigen Release 20 Minuten an Gameplay veröffentlicht und darin verschiedene Gameplay-Systeme präsentiert.

Die Geschichte von Blacksad: Under the Skin spielt im New York der 1950er Jahre. Privatdetektiv John untersucht das Verschwinden eines jungen Boxers und sticht dabei in ein gefährliches Wespennest aus Korruption und Gewalt. Im Spiel müssen wir Hinweise finden, potentielle Augenzeugen befragen und verschiedene Vorkommnisse untersuchen.

In den Dialogen stehen uns Gesprächsoptionen offen, die darüber bestimmen, ob und welche Hinweise wir erhalten, und wie sich Blacksads Beziehungen zu speziellen Charakteren entwickeln. Wir können manchmal auch einfach gar nichts sagen und auf diesem Wege aus einer unangenehmen Situation entkommen oder jemanden zusätzlich unter Druck setzen.

Sollte eine Situation doch nicht mehr zu retten sein, wird es Actionsequenzen geben, die mittels klassischen Quick-Time-Events ablaufen. Sollten wir daran scheitern, müssen wir die Abfolge wiederholen, das hat Entwickler Pendulo Studios bereits bestätigt. Weil Blacksad eine Katze ist, sind seine Sicht und sein Geruchssinn gesteigert, außerdem hört er sehr viel besser, als wir Menschen das tun. Wir werden uns diese Fähigkeiten zu Nutze machen, um neue Erkenntnisse über unseren Fall zu erhalten.

Blacksad: Under the Skin erscheint am 14. November auf PC, Xbox One und Playstation 4, ab dem 28. November steht der Titel auf der Nintendo Switch bereit.