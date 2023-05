20 neue Spiele wurden zu Apple Arcade hinzugefügt

HQ

Wenn Sie ein Abonnement für Apple Arcade oder sogar Apple One haben, das den Dienst bündelt, werden Sie froh sein zu wissen, dass Sie jetzt weitere 20 Spiele herunterladen können. Die Ergänzungen des Dienstes, die gestern erschienen sind, reichen nicht nur von älteren Titeln, sondern auch von brandneuen Titeln.

Das neueste Spiel des What the Golf?-Entwicklers Triband ist Teil dieser Liste, wobei dieses Spiel die Parodie auf Rennspiele ist und als What the Car? Magic Fuel Games' Städtebauer, Cityscapes: Sim Builder gehört auch zu den Kämpfen, die sogar ihre Live-Service-Monatskartenfunktion enthalten, die als Teil des Apple Arcade-Abonnements enthalten ist.

Auch Disney kommt mit den neuesten Werken von Words with Friends-Mitschöpfer David Bettner auf seine Kosten. Dies ist als Disney Spellstruck bekannt und ist ein Worträtsel mit niedlichen Disney-Figuren.

Zu guter Letzt kommt an der brandneuen Spielfront Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, ein Roguelike-Titel von Super Evil Megacorp, der die Spieler damit beauftragt, die Turtles im Kampf um die erneute Rettung von New York City anzuführen.

Andernfalls haben Abonnenten jetzt Zugriff auf Chess Universe+, Disney Colouring World+, Disney Getaway Blast+, Farming Simulator 20+, Getting Over It+, Hill Climb Racing+, Iron Marines+, Kingdom Two Crowns+, Limbo+, My Town Home - Family Games+, Octodad: Dadliest Catch+, PPKP+, Snake.io+, Temple Run+, Time Locker+, and Very Little Nightmares+.