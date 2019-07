20 Minuten eigenes Gameplay von Hollow Knight: Silksong

Unsere spanischen Kollegen haben auf der Gamepolis Malaga einige kommende Games anzocken können und uns frisches Gameplay aus der Küstenstadt mitgebracht. Mit dabei waren Titel, wie Daemon X Machina, New Super Lucky's Tale, aber auch das vielversprechende Hollow Knight: Silksong. Den Titel haben wir eine knappe halbe Stunde gespielt, unsere Eindrücke (und einen coolen Bosskampf) könnt ihr euch in den zwei unteren Videos selbst ansehen. Team Cherry hat uns noch immer nicht verraten, wann sie ihr Standalone-Actionspiel veröffentlichen werden, doch unser Kollege hatte ganz offensichtlich Spaß in der Metroidvania-Umgebung.

