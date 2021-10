20 Millionen Jäger kaufen Monster Hunter: World weltweit

HQ

Das bislang Nintendo-Switch-exklusive Monster Hunter Rise konnte das Interesse der Spieler an Monster Hunter: World nicht merklich stoppen. Capcom meldet heute via Pressemitteilung, dass das 2018 erschienene Actionspiel inzwischen über 20 Millionen Kopien an die Spieler ausgeliefert hat. Diese Summe ergibt sich aus den Verkäufen des Basisspiels auf allen Plattformen (PC, PS4 und Xbox One), sowie aus den Verkäufen der Monster Hunter World: Iceborne Master Edition (in der das Iceborne-DLC sowie das Hauptspiel steckt). In den letzten fünf Monaten sind demnach 3 Millionen Kopien an Spieler aus aller Welt verschickt worden.

Capcoms Monster-Hunter-Serie hat weltweit bereits über 75 Millionen Exemplare verkaufen können, ein Zehntel davon geht auf die Nintendo-Switch-Version des neuesten Ablegers Monster Hunter Rise zurück. Das Spiel wird im Januar auf dem PC verfügbar sein und im kommenden Sommer ist für beide Plattformen eine große Erweiterung namens Sunbreak geplant. Monster Hunter: World bleibt vermutlich noch eine Weile lang der meistverkaufte Titel des japanischen Entwicklerstudios.