20 Entwickler arbeiten an vielen Features für Biomutant

Experiment 101 hat Biomutant letztes Jahr auf der Gamescom vorgestellt, doch seitdem haben wir nicht sehr viel vom Action-RPG der Schweden zu hören bekommen. Letzte Woche wurde der Titel in Köln erneut präsentiert und dort sprachen wir mit dem Creative und Art Director Stefan Ljungqvist im Interview über die Fortschritte, die das Team in den letzten zwölf Monaten erreicht hat:

"Es war ein wirklich interessantes langes Jahr und es ist noch nicht vorbei. Wir arbeiten sehr hart, wir sind ein kleines Team von nur 20 Leuten und wir halten irgendwie an dieser Zahl fest - [es sind] 20 gute Leute. Ich denke, es geht mehr darum, Features zu verfeinern, die wir bereits haben, weil wir davon eine Menge bieten."

You watching Werben

Biomutant nimmt also langsam Gestalt an, doch ob der Titel, wie vorgesehen, in wenigen Wochen veröffentlicht werden kann? Publisher THQ Nordic scheint mit ihren schweineteuren Sammlereditionen jedenfalls für den Launch bereit zu sein...