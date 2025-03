20 % der Teenager benutzen ihr Telefon in einem Kino, so ein neuer Bericht

HQ

Während Hollywood nach der COVID-19-Pandemie den Weg zur finanziellen Wiedergutmachung stetig erklimmt, steht es immer noch im Schatten der Dominanz von Websites wie YouTube, Instagram und TikTok. Selbst in Kinos, wo man glaubt, dem endlosen Scrollen entkommen zu können, wird man anscheinend nicht viel Glück haben.

Laut Daten der US National Research Group (via Bloomberg) nutzen rund 60 % der Teenager ihre Telefone, wenn sie zu Hause Filme und Fernsehen schauen, und fast 20 % der Teenager verwenden ihre Telefone in einem Kino.

Da es einfacher denn je ist, ein Telefon in die Hände zu bekommen, das YouTube abspielen und Zugang zu sozialen Medien bieten kann, ist es kein Wunder, dass so viele Kinder und Jugendliche die kürzeren Inhalte auf ihren kleineren Bildschirmen bevorzugen. Anscheinend erreicht man jetzt den Punkt, an dem Kinder ein Telefon bekommen, bevor sie überhaupt auf sich allein gestellt im Haus sind.

