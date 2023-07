2 weitere The Legend of Zelda Game Boy-Spiele sind jetzt auf Switch

HQ

Gerüchte über ein Remake von The Legend of Zelda: The Wind Waker und The Legend of Zelda: Twilight Princess auf Nintendo Switch machen schon seit ein paar Jahren die Runde, so dass Foren auf der ganzen Welt erneut explodierten, als Jeff Grubb von Giant Bomb behauptete etwas, das mit The Legend of Zelda zu tun hat, würde diesen Monat passieren. Nun, es war nicht das, was sich die meisten von uns erhofft hatten, aber es ist auch keine schlechte Nachricht.

Die Game Boy-Spiele The Legend of Zelda: Oracle of Seasons und The Legend of Zelda: Oracle of Ages sind jetzt auf Switch erhältlich, da sie der Nintendo Switch Online-Bibliothek hinzugefügt wurden. Einige von euch waren noch nicht einmal geboren, als diese 2001 herauskamen, also könnt ihr im Trailer unten sehen, wie sie aussehen.