2 Millionen Hobbypiloten jetten durch Ace Combat 7: Skies Unknown

Seit genau 25 Jahren gibt es die Videospiele der Ace-Combat-Reihe. Publisher Bandai Namco gedenkt dem ersten Teil der Serie mit einer kleinen Glückwunschkarte und versucht damit auf Twitter, einige Fans einzufangen. In Japan erschien Ace Combat 1 am 30. Juni 1995, auf eine lokalisierte (englische) Version mussten sich die Spieler in Europa noch bis zum Oktober gedulden. Der neueste Teil der arcadigen Flugsimulationen ist Ace Combat 7: Skies Unknown, das Anfang 2019 auf den aktuellen Systemen erschien. In diesen 18 Monaten konnte sich der Titel laut Entwickler Project Aces über 2 Millionen Mal verkaufen, was ein schöner Meilenstein zum runden Geburtstag ist. Mal anschauen, wann wir einen neuen Teil zu Gesicht bekommen werden.