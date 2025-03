1x Tech enthüllt humanoiden Roboter Neo Gamma

HQ

Es gibt heute tatsächlich eine ganze Reihe von humanoiden Robotern, aber die meisten sind nicht für die Öffentlichkeit konzipiert und haben einen fleißigeren Zweck. Boston Dynamics hat sein Atlas -Modell seit langem verbessert, und in der Zwischenzeit verbessert Tesla auch sein Optimus -Modell weiter. Der nächste, der sich dieser wachsenden Liste anschließt, ist 1x Tech, der kürzlich Neo Gamma der Welt vorgestellt hat.

Bei diesem Roboter handelt es sich um einen humanoiden Roboter, der im Alltag helfen soll. Das kann das Staubsaugen im Haus sein, das Aussuchen und Sortieren von Kleidung, das Putzen und Staubwischen, das Tragen von Lebensmitteln und Lebensmitteln, das Servieren des Frühstücks oder sogar das Aufhängen eines Bildes. Der Roboter soll im Vergleich zu seinen Vorgängern "besser für den Heimgebrauch geeignet" sein, und es ist der nächste Schritt von 1x Tech, um Bots zum allgemeinen Verbraucher nach Hause zu bringen.

Er verfügt über einen Strickanzug, der dynamische Bewegungen ermöglichen soll, Hände, die für die Bewältigung grundlegender Aufgaben ausgelegt sind, und sehnengesteuerte Bewegungen, um sicherzustellen, dass sich der Roboter leise bewegt.

Wir wissen nicht viel mehr über den Roboter, da 1x Tech umfassendere Informationen in der Nähe der Truhe hält. Was wir wissen, ist, dass es zunächst in eine Early-Access-Phase eintreten wird, zweifellos um den Bot in einem breiteren Format zu testen, bevor er eine größere Veröffentlichung erhält. Schauen Sie sich unten einen kurzen Blick auf die Neo Gamma in Aktion an.

