19 mechanische Minuten aus 13 Sentinels: Aegis Rim

Da Atlus ihr neues Mech-Abenteuer 13 Sentinels: Aegis Rim letzte Woche nicht auf der State of Play zeigen durfte, bemüht sich Sony nun um Wiedergutmachung und hat uns diese Woche bereits zwei spannende Dinge präsentiert (neben dem neuen Video von letzter Woche). Zum einen gibt es ein kleines Interview mit dem Producer Akiyasu Yamamoto, der im Playstation-Blog über den Zeichenstil von Vanillaware spricht. Zum anderen wurde ein ausführliches Gameplay-Video veröffentlicht.

Laut dem Entwickler hat das Team viel Zeit und Aufmerksamkeit auf die Hintergrundgrafiken gelegt, die eine Stimmung zwischen "Nostalgie und Sehnsucht" übertragen. Die vielen Lichtquellen in den einzelnen Szenen, also die tiefstehende Sonne oder die grelle Neonreklame, würden dieser Endzeit-Atmosphäre zusätzliche Präsenz einräumen, was Yamamoto als "effektives, thematisches Hilfsmittel für das Storytelling" bezeichnet. Das Ergebnis ist auf jeden Fall sehr schön mit anzusehen und in Bewegung noch einmal deutlich spannender, als auf den starren Screenshots.

Das geht aus dem neuen Gameplay-Eindrücken hervor, die Playstation Underground, einer von Sonys Youtube-Kanälen, heute erst aufbereitet hat. Fast 20 Minuten lang zeigen sie verschiedene Szenen aus dem frühen Spielverlauf, darunter auch den Echtzeitstrategiekampf, in dem man gewaltige Robotermaschinen steuert. Wie wechseln in diesen Gefechten zwischen unseren eigenen Einheiten hin und her und verlangsamen das Geschehen, um zerstörerische Fähigkeiten punktgenau platzieren zu können, damit die feindlichen Roboter-Aliens/Kaiju-Monster Japan nicht dem Erdboden gleich machen.

13 Sentinels: Aegis Rim erscheint am 22. September in Europa auf der Playstation 4. Obwohl wir im kommentierten Material von Playstation Underground die japanische Sprachausgabe hören, wird zum Start via Patch eine englische Tonspur als Download verfügbar sein.