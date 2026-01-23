Riot Games legt die Pläne für 2XKO s Wettbewerbsserie 2026 vor

HQ

Da 2XKO nun auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erschienen ist, hat Riot Games die Pläne für die kompetitive Szene basierend auf dem Spiel enthüllt. Insgesamt werden im Laufe des Jahres 2026 viele große Turniere geplant sein, mit 11 bestätigten kleineren Turnieren und fünf großen Majors bei verschiedenen größeren Esports-Festivals.

Betrachtet man die Majors, findet die erste zwischen dem 29. Januar und dem 1. Februar als Teil von Amerikas Frosty Faustings XVIII statt. Darauf folgen drei EVO-Auftritte: EVO Japan vom 1. bis 3. Mai, EVO Vegas vom 26. bis 28. Juni und EVO Frankreich vom 9. bis 11. Oktober. Abschließend wird der Battle Coliseum in Brasilien vom 20. bis 22. November stattfinden.

Auf der Challengers -Seite, bei kleineren Veranstaltungen, können Sie unten den vollständigen Zeitplan und die Orte sehen.



Genesis (GX3) – 13.–15. Februar



Texas Showdown – 27.–29. März



Viennality XL – 28.–29. März



Combo Breaker – 22.–24. Mai



Battle Arena Melbourne – 29.–31. Mai



The Mixup Lyon – 13.–14. Juni



VSFiw. XIV – 24.–26. Juli



Comite Arena – 1.–2. August



CEO – 14.–16. August



UMAD – 21.–23. August



Erster Angriff – 3.–4. Oktober



Es werden weitere Events versprochen, also bleiben Sie dran für noch mehr in einer ohnehin schon vollgepackten ersten Wettkampfsaison für 2XKO.