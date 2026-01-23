Catnap enthüllt den tatsächlichen Namen des Spiels im neuesten Trailer zu Poppy Playtime: Chapter 5

HQ

Es klingt unglaublich, aber MOB Entertainment steht kurz davor, das (angebliche) Ende von Poppy Playtime in weniger als einem Monat zu erreichen, denn die letzte Folge der Horrorserie, Poppy Playtime Chapter 5: Broken Things, wird am 18. Februar auf dem PC (über Steam und Epic Games Store) veröffentlicht.

In diesem letzten Kapitel des Horrors tauchen wir tief ins Herz der Playtime Co.-Fabrik ein und enthüllen die ultimative Wahrheit über die dort stattgefundenen Experimente sowie lernen den Mastermind hinter all unseren Schreckmomenten im Laufe der Jahre kennen: The Prototype. Darüber hinaus werden wir auch mehr über all die furchterregenden Charaktere erfahren, vor denen wir in den vorherigen Kapiteln geflohen sind, wie beispielsweise Catnap.

Das Team bereitet die endgültige Veröffentlichung von Poppy Playtime auf unseren Computern vor (er wird in den kommenden Monaten auch auf Konsolen verfügbar sein) mit einer Reihe charakterorientierter Trailer, von denen der jüngste dem Experiment #1188 "CATNAP" gewidmet ist, in dem die Kreatur auch ihren echten Namen enthüllt: Theodore.

Schau es dir unten an. Bist du bereit, mit Poppy Playtime Chapter 5: Broken Things das Ende zu erreichen?