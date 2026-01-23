Wildgate Entwickler Moonshot Games wird entlassen, da der Mehrspieler-Shooter nicht mehr nachhaltig wird

HQ

Moonshot Games, der Entwickler des Mehrspieler-PvPvE-Shooters Wildgate, hat bestätigt, dass im Studio Entlassungen vorgenommen wurden, nachdem die letzte Veröffentlichung seit Juli 2025 unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Wildgate Die Entlassungen der Entwickler erfolgen nur wenige Wochen, nachdem der Publisher Dreamhaven ebenfalls bestätigt hatte, dass Stellen gestrichen werden.

In einer Stellungnahme gegenüber Game Developer verriet ein Sprecher von Moonshot Games, dass Entlassungen vorgenommen wurden, da das Team zu groß ist, um ein Spiel mit der Anzahl von Spielern Wildgate zu unterstützen. "Trotz der steigenden Spielerzahlen und der insgesamt positiven Resonanz reichte das nicht aus, um die Größe unseres Entwicklungsteams aufrechtzuerhalten", sagte der Sprecher und bezog sich darauf, dass das Spiel zu Jahresbeginn kostenlos im Epic Games Store erhältlich war. "Deshalb haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, Teamrollen zu reduzieren, um sicherzustellen, dass wir weiterhin Updates für das Spiel liefern können und gleichzeitig langfristig das Studio unterstützen. Wir konzentrieren uns weiterhin auf Wildgate s nächstes Inhaltsupdate, das weitere Verbesserungen zur Lebensqualität einführt, darunter das sehr gefragte Fortschrittssystem, das wir später in diesem Quartal erwarten."

Die Arbeit wird dann an Wildgate fortgesetzt. Das mag einige Leser überraschen, da viele Mehrspieler-Spiele, die keine Spieler anziehen, nach ein paar Monaten weggeworfen werden, aber es gibt Potenzial für Wildgate, wenn es nur einen Bruchteil aller Spieler der Welt lange genug einschalten kann, um sein Comeback zu sehen. Es sieht allerdings nicht gut aus, denn auf SteamDB zeigen die Charts einen 24-Stunden-Höchststand von 55 Spielern, wobei die Spielerzahl im neuen Jahr kaum in die frühen Hunderter geht.