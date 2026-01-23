Eine Vampire Crawlers Demo erscheint im Februar für PC und Xbox

HQ

Nach dem enormen Erfolg, den der Entwickler Poncle mit Vampire Survivors erzielt hat, sollte es keine Überraschung sein, dass auch das nächste Spiel der Reihe ein großer Erfolg bei den Fans werden wird. Als Vampire Crawlers im November 2025 der Welt vorgestellt wurde, wurde es sofort zu einer Sensation und sicherte sich zahlreiche Wunschlisten von neugierigen Fans. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, wann Vampire Crawlers 2026 erscheint, wissen wir zumindest, dass Sie sehr bald einen Vorgeschmack auf die Action bekommen werden.

Poncle hat bestätigt, dass im Februar eine Demo für Vampire Crawlers auf dem PC über Steam und Xbox erscheint, um mit dem im Monat stattfindenden Steam Next Fest abzustimmen und zusammenzufallen.

Darüber hinaus wurde ein neues Gameplay-Video geteilt, das die Turboturn-Deckbuilding-Action zeigt – ein Video, das den ersten einer neuen Serie von "Let's Explore Vampire Crawlers "- Clips bildet, die vom Entwickler verteilt werden. Weitere Episoden dieser Serie werden in den kommenden Wochen geteilt.

Sehen Sie sich das Video unten sowie eine Menge neuer Bilder an, und was den Launch von Vampire Crawlers betrifft, können wir nur noch weitere Informationen teilen, dass das Spiel für PC, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch, iOS und Android erscheinen wird.