Mechborn mischt Mechs und Roguelikes mit klassischem Deckbuilding

Wenn du Mechs, Deckbuilder und/oder Roguelikes magst, hat der brasilianische Entwickler Turtle Juice etwas in Arbeit, von dem wir denken, dass es dir gefallen wird. Sie haben Mechborn angekündigt. Es wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 für PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 und Xbox Series S/X veröffentlicht.

Die Entwickler schreiben, dass der Stil des Spiels "klassischen 90er-Jahre-Mech-Anime mit griechischer Mythologie" mischt und ein etwas anderes Konzept hat, bei dem dein Kartendeck dein Mech ist, und das Konzept wird wie folgt beschrieben:

"Mechborn verwendet keine traditionelle Kartenhand. Stattdessen beginnen die Spieler mit sieben Karten in ihrem 'Förderband'. Mit jeder gespielten Karte kommt eine neue hinzu. Positioniere Support-Karten, um neue Fähigkeiten freizuschalten, und kombiniere dich mit Pilotenfähigkeiten, um Kombos zu erzeugen, die den Verlauf des Kampfes verändern!"

Um die Kaiju-Bedrohung des Spiels zu bekämpfen, kannst du einen von "drei gott-geschmiedeten Mechs, jeder mit seinem eigenen Kampfstil" auswählen und im ersten Trailer sowie in einigen Screenshots sehen, wie er aussieht und funktioniert.