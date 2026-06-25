17 verletzt in Mexiko, nachdem ein Auto in eine Menschenmenge gefahren war, die den Weltmeisterschaftssieg feierte

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Die Feierlichkeiten, nachdem Mexiko Tschechien mit 3:0 besiegt und sich als Gruppenführer bei der Weltmeisterschaft qualifiziert hatte, wurden in Cabo San Lucas, Baja California, tragisch, als am Mittwochabend bei einem Fahrerflucht 17 Menschen verletzt wurden, von denen einer Berichten zufolge in kritischem Zustand war.

Ein schwarzes Auto fuhr in eine Straße voller Menschen, die den Sieg feierten, beschleunigte in eine Menschenmenge, fuhr mit mehreren Personen zusammen und prallte gegen Poller.

Ein Video in den sozialen Medien zeigt mehrere Personen, die das Auto heftig schütteln, als es in die belebte Straße fuhr, bevor sie beschleunigten und Dutzende anfahren – etwas, das offenbar bei jedem Auto passiert, das versucht, die Straße zu überqueren.

Der Fahrer wurde am Unfallort festgenommen und wegen seiner erlittenen Verletzungen in Gewahrsam genommen. Die Behörden werden seinen rechtlichen Status bestimmen, sobald sein Gesundheitszustand es zulässt, wie Milenio berichtet.

Es ist unbekannt, was den Fahrer dazu motivierte, zu beschleunigen und all diese Menschen zu rammen, aber es erinnert an einen ähnlichen Vorfall im Jahr 2025 während der Liverpooler Ligafeierlichkeiten, als ein Mann zwei Minuten lang in die Menge fuhr und 130 Menschen verletzte, weil er "die Beherrschung verlor", während er von Menschen umgeben war.