17 Minuten S.T.A.L.K.E.R.-Gameplay aus Chernobylite

Metro und Fallout haben die Postapokalypse damals salonfähig gemacht und dieses Interesse nach Actionspielen mit halboffenen, heruntergekommenen Umgebungen ist nach wie vor vorhanden. Chernobylite folgt diesem Pfad ebenfalls, verspricht jedoch einen eigenen Twist: Entwickler The Farm 51 (Get Even, World War 3) nutzt die nukleare Katastrophe als Initiator für eine Sci-Fi-Erzählung mit mehreren Dimensionen, Zeitreisen und solch irrem Zeug. Im neuen Gameplay bekommen wir davon zwar nur wenig mit, dafür gibt es knapp 17 Minuten lang Einblick in ruhige und nicht so ruhige Missions-Szenarios. Das Material stammt vom Entwickler und wurde auf der Gamescom demonstriert.

