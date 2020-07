17 brachiale Minuten aus Shadow Warrior 3

Entwickler Flying Wild Hog hat Anfang des Monats blutiges Gameplay von Shadow Warrior 3 präsentiert und heute haben wir einen ausgiebigeren Eindruck davon gesehen. Die Entwickler haben die gesamte Mission "Way to Motoko" aus der frühen Version des Spiels eindrucksvoll in 17 Minuten abgeschlossen und ihren Playthrough als Video auf Youtube hochgeladen.

Im langen Clip sehen wir verschiedene Waffen und Feinde, die effektvoll in der asiatisch anmutenden Welt des Ego-Shooters zerhackstückelt werden. Regelmäßig reißt Protagonist Lo Wang seinen Feinden Objekte oder Waffen aus den Körpern, die er anschließend als Gadgets benutzt, um die aktuelle Angriffswelle zu vernichten. Umgebungsinteraktionen ermöglichen es uns, ohne Waffengewalt Feinde in den Abgrund zu reißen oder neue Wege zu finden.

Besonders präsent ist der Einsatz des Greifhakens in Kombination mit Wallruns (was wir bereits gesehen haben). Wir können ansonsten noch explosive Fässer oder Feinde zu uns ziehen und anschließend auf nahe Gegner kicken. Der Greifhaken wird dazu genutzt, um Plattformen oder Fallen zu aktivieren, was flott von der Hand geht. Im Moment ist Shadow Warrior 3 nur für den PC angekündigt worden, aber da frühere Versionen auch auf Konsolen veröffentlicht wurden, können wir das Spiel wahrscheinlich auch dort erwarten.