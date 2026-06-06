1666: Amsterdam s Prolog Schatten fällt kostenlos auf dem Summer Game Fest

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Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten 16 Jahre lang an einem einzigen Projekt. Genau das macht Patrice Désilets, der Schöpfer der Assassin's Creed-Reihe und Regisseur von Prince of Persia: The Sands of Time, während er mit seinem eigenen Studio Panache Digital Games auf 1666: Amsterdam arbeitet.

Im Spiel schlüpfen wir in der historischen Stadt in die Rolle einer Hexe, in der wir Zugang zu magischen Kräften haben, Menschen mit Telekinese in die Luft werfen und zudem als unser Katzenfreund spielen und durch seine Augen sehen können.

Wenn das Spiel anhand der Trailer interessant aussieht, kannst du es jetzt ausprobieren, denn Désilets hat angekündigt, dass der Prolog zu 1666: Amsterdam jetzt kostenlos auf Steam und im Epic Games Store spielbar ist.