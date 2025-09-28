Brettspiel-Rezension: Schlacht von Hoth

HQ

So könnte ein Schlachtfeld in Battle of Hoth aussehen.

Lizenzierte Spiele sind nicht immer gleichbedeutend mit Qualität, aber wenn es um das Star Wars-Mega-Franchise geht, gibt es mehrere Lichtblicke in einer weit, weit entfernten Brettspiel-Galaxie. Titel wie Star Wars: The Deckbuilding Game, Outer Rim, Fantasy Flights Card Game, Imperial Assult und Rebellion sind allesamt fantastische Beispiele für brillante "Star Wars in a Box"-Erlebnisse. Die neueste Ergänzung, Battle of Hoth, ein rasantes Duellspiel, das in einer verschneiten Umgebung spielt, fällt definitiv in diese Kategorie, daher werde ich erklären, warum Battle of Hoth ein Muss für Ihr Gaming-Regal ist. Denn wer möchte nicht den besten Film der Reihe auf seinem Spieltisch haben?

Battle of Hoth kann von bis zu vier Spielern gespielt werden, aber es ist im Grunde ein enges 1v1-Spiel, das am besten mit zwei Spielern funktioniert (die besten Star Wars-Spiele sind normalerweise für zwei). Ein Spieler schlüpft in die Rolle der Rebellen, angeführt von Helden wie Luke Skywalker und Leia Organa. Der andere Spieler schlüpft in die Rolle des Imperiums, in dem du in die Rolle von Darth Vader selbst schlüpfen kannst. Ihr findet euch auf entgegengesetzten Seiten der unwirtlichen Landschaft von Hoth wieder und kämpft um alles, vom Territorium bis zum Überleben. Als Rebell manövrierst du Snowspeeder und mächtige Laserkanonen, während das Imperium Zugang zu kolossalen AT-AT-Maschinen und Sondendroiden hat.

Jedes Mal, wenn du an der Reihe bist, spielst du eine Kommandokarte aus, auf der mächtige Anführerkarten wie die oben genannte einen hoffnungslosen Moment in einen überwältigenden Sieg verwandeln können...

Wenn du Kriegsspiele wie Memoir 44 gespielt hast, wird dir Battle of Hoth in Bezug auf die Spielmechanik sehr vertraut vorkommen, aber wenn du diese Spiele noch nicht gespielt hast, ist Battle of Hoth eine unterhaltsame und unbeschwerte Einführung in das Genre. Kurz gesagt, dein Zug sieht so aus: Du spielst zuerst eine Kommandokarte aus, um bestimmten Truppen zu befehlen, sich entweder zu bewegen oder den Gegner anzugreifen. Wenn sich der Feind in Schussposition befindet, kannst du angreifen, indem du eine Reihe von Würfeln wirfst, und wenn du die richtigen Symbole auf den Würfeln hast, wird dein Trupp das gegnerische Team schwächen. Wenn du fertig bist, ziehe eine neue Befehlskarte und warte, bis dein Gegner an der Reihe ist. Das wars! Der Spielfluss ist extrem einfach und flüssig, was zu schnellen und intensiven Runden führt. Die Würfel machen das Spiel natürlich rundenbasiert, aber mit der geschickten Platzierung deiner Soldaten kannst du prekäre Situationen in pures Gemetzel verwandeln.

Das Spiel besteht aus insgesamt 18 Szenarien, von denen das letzte zwei Exemplare von Battle of Hoth erfordert. Für die anderen 17 Szenarien des Spiels, die unterschiedliche Gewinnkriterien und unterschiedliche Hindernisse auf der Karte enthalten, musst du dies jedoch nicht tun. Meistens musst du mindestens vier Truppen deines Gegners ausschalten und Medaillen gewinnen, um zu gewinnen. In einigen Szenarien kommt es zu bestimmten Sudden Death-Situationen, und im besten Szenario des Spiels müssen die Rebellen die Generatoren vor dem Imperium schützen! Mit anderen Worten, hier gibt es jede Menge Abwechslung, und selbst wenn du das gleiche Szenario mehrmals spielst, wirst du schnell neue Taktiken finden. Vor dem Test haben wir etwa zehn Szenarien gespielt und alle fühlen sich ausgewogen an. Wir waren nicht so begeistert von einem der Sudden Death-Szenarien, aber es gibt viel Wiederspielwert in dieser raffinierten Box.

Deine Würfelwürfe bestimmen, ob du triffst oder verfehlst, aber es hängt auch davon ab, ob deine Truppen in einer guten Position sind oder nicht.

Thematisch funktioniert Battle of Hoth sehr gut für diejenigen, die den fantastischen Anfang von Empire Strikes Back in ihrem Wohnzimmer malen wollen, aber nach einer Weile wirst du mehr als nur die verschneite Karte wollen - und es wird sicherlich Erweiterungen geben, um das zu beheben. Wer mehr strategische Tiefe sucht, wird hier auch nicht fündig, denn Battle of Hoth richtet sich eher an Familien und Neueinsteiger in das Genre. Wenn du zum Beispiel bereits einen Stapel Memoir 44-Spiele in deinem Regal hast, wird sich Battle of Hoth höchstwahrscheinlich überflüssig anfühlen.

Ansonsten habe ich aber nicht viel mehr zu meckern, denn das Spiel selbst macht unglaublich viel Spaß und ist straff gestaltet. Die Regeln sind klar, die Mechanik ist leicht zu verstehen, die Miniaturen sind wirklich schön und durch die clevere Kistensortierung dauert der Aufbau gar nicht so lange. Mit anderen Worten, für einen Memoir 44-Klon ist Battle of Hoth ein großartiges "alte Männer auf einer Karte"-Spiel, das dich immer wieder zurückkommen lässt, und wenn du ein Star Wars-Fan bist, gibt es keinen Grund, diesen Herbst keinen Winterkrieg zu beginnen...

Stirb, rebelliere! Wie gesagt, die Miniaturen sind wirklich schön. Ich wünschte nur, es gäbe auch ein paar Wampas und Tauntauns aus Plastik...

Punktzahl: 9/10

Anzahl der Spieler: 2-4

Spieldauer: 30-60 min