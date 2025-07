Esports World Cup: Hier sind die Gruppen für das große Schachturnier

HQ

Obwohl es sich nicht wirklich um einen E-Sport handelt, ist Schach bei Spielern unglaublich beliebt geworden, so sehr, dass die Esports World Cup beschlossen haben, auf dem diesjährigen Festival ein großes Schachereignis zu präsentieren.

Technisch gesehen hat es bereits begonnen, da die Road to EWC Qualifikation letzte Woche zu Ende ging, was bedeutet, dass wir jetzt die 16 Teilnehmer kennen, die um ihren Anteil am Preispool von 1,5 Millionen US-Dollar kämpfen werden. Zu diesem Zweck wurden die Gruppen sogar arrangiert, so dass wir auch die ersten Begegnungen kennen.

Es lohnt sich, daran zu denken, dass jede Gruppe ein Doppelausscheidungsformat anbietet, bei dem jeder Teilnehmer ein Spiel verlieren darf, bis er die Achter-Playoffs erreicht, in denen es eine Einzelausscheidung und keine zweite Chance gibt.

Gruppe A:



Andrey Esipenko gegen Ian Nepomniachtchi



Vladislav Artemiev gegen Levon Aronian



Gruppe B:



Anish Giri gegen Maxime Vachier-Lagrave



Nihal Sarin gegen Arjun Erigaisi



Gruppe C:



Javokhir Sindarov gegen Hikaru Nakamura



Alireza Firouzja gegen Wei Yi



Gruppe D:



Nodirbek Abdusattorov gegen Magnus Carlsen



Jan-Krzysztof Duda gegen Fabiano Caruna



Wer wird Ihrer Meinung nach die Nase vorn haben?