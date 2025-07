Ukraine Recovery Conference 2025 mobilisiert 10 Milliarden Euro Hilfe für den Wiederaufbau der Ukraine

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . In Rom haben sich führende Politiker und globale Institutionen heute zu einer großen Solidaritätsbekundung für den Wiederaufbau der Ukraine versammelt und eine beträchtliche Summe für den Wiederaufbau wichtiger Infrastrukturen und die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Stabilität zugesagt.

"Ich denke, wir sollten stolz auf das Ergebnis sein, das wir heute gemeinsam erreicht haben. Nationen, internationale Organisationen, Finanzinstitutionen, lokale Behörden, der Unternehmenssektor und die Zivilgesellschaft", sagte Premierministerin Giorgia Meloni in ihrer Eröffnungsrede auf der Konferenz.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni lobte die multilateralen Bemühungen und zog Parallelen zur Wiederbelebung Europas in der Nachkriegszeit. Die Konferenz, die von der Europäischen Kommission unterstützt wird und an der der ukrainische Präsident teilnimmt, ist ein wichtiger Meilenstein in den laufenden Konjunkturprogrammen.