16 Teams sind bereits beim BLAST Major Austin ausgeschieden

HQ

Wir haben ungefähr die Hälfte des BLAST Austin Major hinter uns, denn nach einer arbeitsreichen ersten Woche voller Action sind die erste und zweite Phase nun in den Büchern. Wir schauen uns als nächstes Stage 3 an, was ab morgen passieren und ein paar Tage dauern wird, um zu sehen, welche acht Teams gut genug sind, um Teil des folgenden Playoffs -Brackets zu sein.

Mit Stage 3 hier ist nun die Hälfte der teilnehmenden Teams bereits nach Hause geschickt worden, da sich nur 16 Mannschaften für diese nächste Runde qualifiziert haben. Wer diese Teams sind, sehen Sie unten.



Vitalität des Teams



Mouz



Teamgeist



G2 Esports



Die MongolZ



Aurora Spiele



Natus Vincere



Team Liquid



Hinterlassenschaft



Virtus.pro



PaiN Gaming



3DMax



Furia



FaZe Clan



Nemiga Gaming



Lynn Vision Gaming



Die 16 Teams, die bereits nach Hause geschickt wurden, sind:



Nr. B8



MiBR



Heldenhaft



Tyloo



M80



Team Falken



Das BetBoom-Team



OG Esports



FlyQuest



NRG



Platzhalter



Imperialer Esport



Dschingis Krieger



Kompliziertheit



Metizport



Fluxo



Wenn Sie sich den Spielplan für Stage 3 ansehen, sehen Sie unten die erste Spielrunde.