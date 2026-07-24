16 Jahre nach dem Ende von Scott Pilgrim erschafft der ursprüngliche Autor einen neuen One-Shot-Comic

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Bryan Lee O'Malley, der Autor und Schöpfer von Scott Pilgrim, kehrt zu der Comicserie zurück, mit einem neuen One-Shot-Comic, der im November erscheint. Es ist der erste neue Comic in der Scott-Pilgrim-Welt seit 2010 und der erste seit dem Ende der Originalserie.

Scott Pilgrim EX: Dawn of Metal Scott ist die Prequel-Geschichte zur Beat-'em-up-Veröffentlichung von 2026 Scott Pilgrim EX , in der Scott, Ramona, einige ihrer Ex-Freunde und Scotts Freunde Sex Bob-omb aus den Fängen von Dämonen, Veganern und anderen Feinden retten müssen. Der Dawn of Metal Scott-Comic konzentriert sich auf die Einführung von Metal Scott. Laut Gizmodo wird es 24 Seiten umfassen, zusammen mit einer 16-seitigen Einleitung von Scott, der gegen seinen metallischen Doppelgänger kämpft.

Scott Pilgrim EX: Dawn of Metal Scott fungiert auch als eine Art Fortsetzung, die an den Anime Scott Pilgrim Takes Off anknüpft. Obwohl Scott seit 2010 nicht mehr in Comics war, hat sich das IP auf andere Medien ausgeweitet und findet immer noch eine treue Fangemeinde, wenn es zurückkehrt.