Clockwork Revolution kehrt mit vielen Cockneys und einer unflätigen Puppe zurück

Eine der interessantesten kommenden IP und Projekte von Xbox Game Studios ' ist ohne Zweifel Clockwork Revolution, weshalb es so aufregend war, das Spiel auch dieses Jahr wieder während der Xbox Game Showcase zu sehen.

Das Action-RPG, das im Grunde ein SteamThe Outer Worlds punk zu sein scheint, spielt in einer Welt, die viele industrielle Einflüsse und Inspirationen aufweist. Es bietet skurrile Charaktere und aufregende Nah- und Fernkampf-Action, gepaart mit auffälligen und einzigartigen Fähigkeiten, die es dir sogar ermöglichen, die Kontrolle über die Zeit zu übernehmen.

Ja, der große Schlüsselteil rund um Clockwork Revolution ist, dass die herrschende Partei im Spiel die Zeit manipulieren kann, um die Zukunft zu sichern, die sie sich wünscht, aber eines Tages schafft es der Protagonist, einen zeitverzerrenden Spießrutenlauf in die Hände zu bekommen, und so kommt es zum Chaos.

Der neueste Blick auf Clockwork Revolution gibt uns einen besseren Eindruck von seiner stilisierten und einprägsamen Welt, die bis zum Rand mit Cockney-Stimmen und zusätzlich einer sehr unflätigen Puppe gefüllt zu sein scheint.

Schauen Sie sich unten den neuesten Trailer für das Spiel an, und was den Zeitpunkt betrifft, an dem Clockwork Revolution erscheinen wird, wird uns nur gesagt, dass es "zu gegebener Zeit" erscheinen wird, mit der Bestätigung, dass es am ersten Tag am Game Pass erscheinen wird.