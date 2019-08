Reihenfolge: frischesten / am meisten geschauten / am heftigsten diskutierten

Doom, Doom II und Doom 3 - Livestream-Wiederholung Am 31. Juli 2019 Die klassische Doom-Trilogie erschien vor kurzem auf neuen Plattformen und in unserem Stream haben wir uns angeschaut, was die Teile heute noch auf dem Kasten haben.

The Blackout Club - Videokritik Am 31. Juli 2019 Das Horrorspiel The Blackout Club hat uns kürzlich erschreckt, deshalb mussten wir dieses kleine Video dazu aufnehmen.

The Blackout Club - Livestream-Wiederholung Am 30. Juli 2019 Erschrockene Kinder versuchen in diesem Stream nicht entdeckt zu werden.

Beyond: Two Souls - Livestream-Wiederholung Am 27. Juli 2019 Wir haben uns in Beyond: Two Souls auf dem PC sprichwörtlich ausgetobt.

Fire Emblem: Three Houses - What is Fire Emblem? (Sponsored #1) Am 26. Juli 2019 If you're not familiar with Fire Emblem, we've put together an overview of the newest entry in Intelligent Systems' long-running strategy series.

Fire Emblem: Three Houses - Livestream-Wiederholung Am 25. Juli 2019 Fire-Emblem-Fans haben allen Grund zur Freude, denn heute erscheint das neue Fire Emblem: Three Houses auf der Nintendo Switch. Unser Kollege Kieran hat die ersten beiden Stunden des Abenteuers bereits gestern im Livestream gespielt und hier seht ihr seine Aufzeichnung davon.

Fire Emblem: Three Houses - Videokritik Am 25. Juli 2019 Seit Wochen verbringen wir unsere freie Zeit damit, die Officer's Academy im Kloster Garreg Mach zu erkunden. Auf welches Abenteuer ihr euch einstellen könnt und was Fans vom neuen Fire Emblem: Three Houses erwarten können, erfahrt ihr ab sofort auch in unserer Videokritik.

Games To Look For: August 2019 Am 25. Juli 2019 Im August beginnt das Gaming-Jahr richtig aufzuheißen, denn es kommen einige vielversprechende Spiele auf uns zu.

Screen Time: August 2019 Am 25. Juli 2019 Vom neuesten Blockbuster von Quentin Tarantino bis hin zum nächsten Fast&Furious-Spin-Off: Auch im August stehen wieder einige coole Filme bereit, auf die ihr euch freuen könnt.

Overwatch - Sigma (PTR-Gameplay) Am 24. Juli 2019 Sigma ist der 31. Held von Overwatch und er steht ab sofort auf den PC-Testservern bereit. Wir haben uns angeschaut, was der alte Wissenschaftler so auf Lager hat.

Tiny Metal: Full Metal Rumble - Livestream-Wiederholung Am 23. Juli 2019 Tiny Metal: Full Metal Rumble ist ein taktisches Spiel, das wir uns im Livestream angesehen haben.

Hollow Kinght: Silksong - Gameplay (Part 2) Am 23. Juli 2019 Als wir uns tiefer in die Minen von Hollow Knight: Silksong begeben haben, mussten wir Lavakugeln ausweichen und einen kleinen Miniboss besiegen.

Daemon X Machina - Normale und Extra-Missionen (Gameplay) Am 23. Juli 2019 Wir haben uns mit gigantischen Robowürmern in Daemon X Machina geschlagen.

Oninaki - Demo-Gameplay Am 23. Juli 2019 Wir haben die öffentliche PS4-Demo von Oninaki ausprobiert, dem kommenden Adventure von Tokyo RPG Factory.

Hollow Kinght: Silksong - Gameplay (Part 1) Am 23. Juli 2019 Das sind unsere ersten vorsichtigen Schritte im Standalone-Actionspiel Hollow Knight: Skillsong

New Super Lucky's Tale - Switch-Gameplay Am 23. Juli 2019 Die Demo der erneuerten Version von New Super Lucky's Tale haben wir auf der Switch für euch durchgespielt.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order - Videokritik Am 23. Juli 2019 Endlich ist auch unsere Videokritik zu Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order verfügbar.

Night Call - Livestream-Wiederholung Am 22. Juli 2019 Mit dem Taxi ging es im letzten Livestream durch Paris, auf der Suche nach einem Serienmörder - im Noir-Adventure Night Call.

R.A.T. 8+ 1000 Limited Edition Gaming-Maus: Quick Look Am 22. Juli 2019 Mad Catz wird 30 und veröffentlicht aus diesem Grund eine limitierte Edition ihrer Gaming-Maus R.A.T. 8+, die wir uns in diesem Video genauer anschauen.