Doom: The Dark Ages Vorschau - Die ultimative Ein-Mann-Armee begibt sich auf ihren bisher explosivsten Kreuzzug

Man könnte fast meinen, wir wären japanische Touristen. Sobald wir aus dem Bus steigen, versammeln sich die Menschen im Kreis und zücken ihre Handys und Kameras. Es ist ein schöner Anblick, der uns begrüßt. Jagdschloss Platte - ein saniertes Renaissanceschloss in Wiesbaden - sieht an diesem sonnigen Frühlingstag unglaublich schön aus, wenn der Wind nur sanft die neuen Blätter an den vielen, vielen Bäumen raschelt, die uns umgeben, so weit das Auge reicht.

Es ist jedoch nicht die landschaftlich reizvolle Umgebung, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Im Zentrum des idyllischen Vorgartens steht eine gigantische Statue von The Doom Slayer, verhüllt und ausgestattet mit einem großen Schild und seinem ikonischen Super Shotgun. Offensichtlich wurde viel Mühe in dieses letzte Preview-Event vor dem Start von Doom: The Dark Ages in knapp zwei Monaten gesteckt.

Die schwere Arbeit ist jedoch in Richardson, Texas, geblieben, wo die 200+ Mitarbeiter von id Software derzeit dem lang erwarteten Nachfolger Doom Eternal von 2020 den letzten Schliff geben. Als wir das Schloss betreten und in einen gemauerten Keller hinabsteigen - beleuchtet von passender roter Stimmungsbeleuchtung - werden wir nicht wie geplant vom ausführenden Produzenten der Serie, Marty Stratton, begrüßt. Stattdessen stellen er und Game Director Hugo Martin das Spiel in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft vor.

Ein Grand Canyon der Stirnrunzeln, der sich in Rekordzeit glättete

"Dark Ages ruht auf drei Säulen. Drei Gründe, es durchzuspielen", erklären sie. Das erste ist "innovatives FPS-Gameplay". So weit, so gut. Nummer zwei ist "mehr Erkundung und Fortschritt", und hier kommen die ersten Bedenken auf. Während die Entwickler versichern, dass es immer noch "lineare, labyrinthische Level" gibt, werden nun große offene Bereiche eingeführt. Neuere Shooter wie Gears 5 und Halo Infinite haben den gleichen Trick versucht - ohne Erfolg, wohlgemerkt - und es ist kein Designansatz, von dem ich ein großer Fan bin.

"Als ich aus dem Keller trete und mich vor den PC setze, muss mein Gesicht einen Grand Canyon aus Stirnrunzeln zeigen."

Die dritte und letzte Säule ist einfach "die Geschichte", die wichtiger ist als je zuvor. Während das großartige Reboot von Doom und Doom Eternal aus dem Jahr 2016 es dir ermöglichte, die Geschichte durch Protokolle und Hologramme aufzunehmen, liefert The Dark Ages die Geschichte auf cineastische Weise durch dramatische Zwischensequenzen, gefüllt mit intensiver Action und jeder Menge Intrigen. Kurz gesagt, es führt kein Weg an der Geschichte vorbei, und ich bin gespannt, ob das Doom -Universum die große Hollywood-Verjüngungskur ertragen kann, ohne dass es zu übertrieben wird.

Abgesehen davon, dass wir uns erklären, warum wir Doom: The Dark Ages spielen sollten (was streng genommen ein wenig überflüssig ist, wenn man bedenkt, dass Medienleute aus ganz Nordeuropa nur zu diesem Zweck nach Wiesbaden gereist sind), wird der größte Teil der Präsentation damit verbracht, das neueste Gadget von Doom Slayer, das Shield Saw, vorzustellen. Passend zum neuen Slogan "Stand and Fight" kannst du mit dem Schild standhaft stehen und die vielen Projektile und Schläge parieren, die ständig auf dich herabregnen. Auch hier ist es eine mutige Designentscheidung, wenn man bedenkt, dass Doom (2016) einen Tipp hatte, der lautete: "Stillstand ist Tod. Bleiben Sie so viel wie möglich in Bewegung."

In Doom: The Dark Ages steckt mehr Geschichte als je zuvor.

Als ich aus dem Keller trete und mich vor den PC setze, muss mein Gesicht einen Grand Canyon aus Stirnrunzeln zeigen - die Einleitung hat so viele Bedenken geweckt. Werden die drei Stunden, die wir mit dem Spiel verbringen, ausreichen, um sie loszuwerden?

Die Antwort ist ja. Sehr viel sogar.

Tatsächlich braucht Doom: The Dark Ages nur 0,1 Sekunden, um mich zu überzeugen. Das ist ungefähr die Zeit, die es dauert, ein Shield Charge zu machen. Mit der rechten Maustaste nimmst du einen Feind ins Visier und in der Sekunde, in der du die linke Maustaste drückst, fliegst du förmlich vorwärts und verwandelst deinen Feind mit deinem Schild in einen spritzenden Blutspritzer. Doom: The Dark Ages ist genauso intensiv wie seine Vorgänger. Wenn überhaupt, dann ist es sogar noch wilder.

Zwischen den beiden obigen Screenshots liegen etwa 10 Meter und 10 Bilder. Der Angriff "Schildladung" trägt dazu bei, dass Doom: The Dark Ages genauso schnell, intensiv und blutig ist wie seine Vorgänger.

Ein Schild oder ein Schweizer Taschenmesser?

Unsere Preview-Session beginnt - wie die Vollversion des Spiels - auf dem Planeten Argent D'Nur, wo du trotz futuristischer Technologie immer noch in alten Schlössern lebst und dich kleidest, als wäre es ein Renaissance-Jahrmarkt. Die Dämonen der Hölle haben den Planeten angegriffen und es liegt an dir, The Doom Slayer, die belagerten Bewohner zu verteidigen und die Monster zurück in die Tiefen zu schicken, aus denen sie gekommen sind.

Das erste Level des Spiels ist als eine Art Trainingsgelände konzipiert, auf dem du lernst, wie du mit deinem Schild Chaos anrichten kannst, das sich schnell als ein bisschen wie ein Schweizer Taschenmesser erweist.

Neben dem bereits erwähnten Shield Charge kannst du den Schild auch wie einen Diskus verwenden und ihn auf deine Feinde werfen. Das schwächste Kanonenfutter wird einfach in zwei Hälften geschnitten, während die stärkeren Dämonen kurzzeitig gelähmt werden. Mit seinen rotierenden Stacheln sieht der Schild aus wie ein fortschrittlicher Dosenöffner, und man kann ihn tatsächlich bis zu einem gewissen Grad auch so verwenden. Wenn der Feind einen Schild oder eine Metallrüstung hat, kannst du die Rüstung in Stücke schneiden, indem du den Schild wirfst, solange er bereits durch deine Schüsse beschädigt wurde.

Du kannst feindliche Rüstungen zerschlagen, indem du deinen Schild wirfst.

Nachdem ich mir meinen Weg durch den ersten Teil am Rand der Stadtmauer gezappt und aufgeschlitzt habe, komme ich zu einem kleinen geschlossenen Hof. Hier stehe ich zum ersten Mal einem der größten Dämonen des Spiels gegenüber. Ich merke schnell, dass meine Kugeln wenig Schaden anrichten, und mit einem Shield Charge in die Abscheulichkeit einzuschlagen ist ungefähr so effektiv, wie meine Stirn gegen eine Wand zu schlagen.

Um den Dämon zu besiegen, muss ich stattdessen parieren. Hier kommt der Slogan des Spiels - Stand and Fight - wirklich zur Geltung. Während du große Dämonen immer noch auf traditionelle Weise besiegen kannst, ist es oft am effektivsten, aufzustehen und dich deiner Angst zu stellen.

"Erkundung war schon immer eine der Stärken von Doom, und das ist hier sicherlich der Fall."

Wenn du die rechte Maustaste gedrückt hältst, hebt sich dein Schild an und minimiert den Schaden durch Schläge und Projektile. Wenn du deine Parade perfekt timest, bekommst du sogar eine goldene Gelegenheit, zurückzuschlagen. Der angreifende Dämon taumelt einen Schritt zurück und, was noch wichtiger ist, dein Spießrutenlauf füllt sich mit Ladungen. Du kannst anfangs dreimal mit deiner Nahkampfwaffe angreifen (anfangs benutzt du deine bloßen Hände und später erhältst du auch Zugang zu einem Morgenstern), aber durch ständiges Parieren und Zurückschlagen kannst du selbst die stärksten Dämonen zu Brei schlagen.

Beim ersten Versuch läuft es allerdings nicht so gut. Mehrmals muss ich mich gerangeln und mir verzweifelt einige der vielen Lebens- und Schildpakete schnappen, die die Entwickler großzügig für den ersten Nahkampf dieses Spiels verteilt haben. In der realen Welt schaue ich mich kurz um - zum Glück hat noch niemand meinen qualvollen Kampf gesehen - und beeile mich weiter.

An Geheimnissen mangelt es in Doom: The Dark Ages nicht.

Im Laufe des Levels findet der Schild auch außerhalb des Kampfes Verwendung. Indem ich bröckelnde Wände durchbreche oder gegen Schalter werfe, schalte ich versteckte Abkürzungen und geheime Räume frei.

Die Erkundung war schon immer eine der Stärken von Doom, und das ist hier sicherlich der Fall. Das mittelalterliche Setting verbirgt geheime Manuskripte, reichlich goldene Truhen und seltene Artefakte, und viele der Sammlerstücke bieten Zugang zu Upgrades, die das Leben auf lange Sicht ein wenig unterhaltsamer machen. Dazu gehört die neue Ressource Goldmünzen, mit denen du deine Waffen, Schilde und physischen Angriffe aufrüsten kannst.

Die vielen Geheimnisse zu finden, macht aber vor allem Spaß an sich. Versteckte Bereiche sind natürlich in das Leveldesign integriert und oft musst du mehrere deiner Fähigkeiten kombinieren, um sie zu finden. Auch wenn ich weiß, dass die Zeit begrenzt ist und ich bei der Veröffentlichung der Vollversion von vorne anfangen muss, kann ich nicht anders, als jeden Winkel zu saugen.

Doom: The Dark Ages - trotz seiner eher filmischen Ambitionen - schämt sich in keiner Weise dafür, ein Spiel zu sein. Leuchtende Tonabnehmer und farbcodierte Projektile erhellen das dunkle mittelalterliche Setting, und die Benutzeroberfläche des Spiels macht keinen Versuch, dies zu verbergen. Sogar das alte Gesicht, das zeigt, wie viel Schaden du erlitten hast, taucht wieder auf.

Raum, um deine zerstörerische Kreativität zu entfesseln

Wir haben jetzt über 1.000 Wörter in dieser Vorschau und erstaunlicherweise habe ich noch keine der Waffen des Spiels erwähnt. Das liegt daran, dass wir anfangs ein relativ begrenztes Arsenal haben, das aus unserer treuen Pulveriser Pistole und Combat Shotgun besteht. Gegen Ende des Vorschauabschnitts werden wir endlich in eine der offenen Welten des Spiels entfesselt, und hier haben wir Zugang zu einem Arsenal, das die meisten EU-Staats- und Regierungschefs neidisch machen würde.

Doom ging es schon immer weniger um Präzision als vielmehr darum, Sie grob in die richtige Richtung zu weisen. Als Prequel zu Doom (2016) fühlt sich The Dark Ages manchmal - und das ist positiv - wie ein Rückfall in das Original Doom an, bei dem man nicht einmal einen Scope hatte. Zum Beispiel hat die Waffe Shredder ein Visier, das eher wie ein Panoramafenster aussieht, während das Schlagen mit dem ikonischen Super Shotgun auch nicht viel Präzision erfordert, da die meisten Dämonen - aus der Nähe - etwa die Hälfte des Bildschirms einnehmen.

Das Waffendesign in Doom: The Dark Ages ist konkurrenzlos. Jede Waffe hat die Form eines mittelalterlichen Folterinstruments; Eine Masse von schweren Metallteilen, die alle zusammenarbeiten, um so viel Schmerz wie möglich zu verursachen.

Das bedeutet nicht, dass die Waffen keine Rolle spielen. Im Gegenteil. Auf dem Weg dorthin benutze ich wahrscheinlich Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Kugeln. Etwa die Hälfte von ihnen feuere ich in einer dramatischen Sequenz gegen Ende des ersten Levels ab, in der ich eine Kanone benutze, um eine Armee von Dämonen auszuschalten, die versuchen, an einem Strand anzugreifen. Die stationäre Kanone ist allerdings eine Ausnahme, denn sonst finde ich keine Superwaffe, die es mit allen Gegnern locker aufnehmen kann, nein, es gibt nicht einmal ein gutes altmodisches Standardgewehr, das in den meisten Situationen eingesetzt werden kann.

Also wechsle ich ständig zwischen den Waffen, ergänze Schießpulver und Kugeln mit Angriffen aus dem Schild und meinem Morgenstern, während ich mir meinen Weg durch die schier endlosen Horden von Dämonen bahne. Das offene Level besteht aus schlammigem und hügeligem Gelände, das mit feindlichen Formationen gefüllt ist. Ich bevorzuge immer noch die lineareren, kuratierten Levels, aber ich schätze auch, dass die großen Schlachtfelder zusätzlichen Raum bieten, um deine zerstörerische Kreativität zu entfesseln. Indem du deine Shield Charge strategisch einsetzt, kannst du ständig zwischen Nah- und Fernkampfangriffen wechseln, und es gibt sogar viel Platz, um die großen Feinde in echter 90er-Jahre-Manier zu "beschießen".

"Wenn überhaupt, fängt Doom: The Dark Ages das Gefühl ein, eine unaufhaltsame Ein-Mann-Armee zu sein."

Leider kann ich nicht viel darüber sagen, ob die Erkundung in den offenen Levels funktioniert. Meine bereits erwähnte Sammlerwut hat dazu geführt, dass meine Zeit im Sandkasten extrem begrenzt ist. Ich werde auch mehrmals getötet und muss wieder von vorne anfangen, denn obwohl mir viele zerstörerische Werkzeuge zur Verfügung stehen, sind die Horden der Hölle zahlreich und es gibt kaum einen ruhigen Moment.

Wenn du länger überleben willst als ich, lohnt es sich, die Farbcodes des Spiels im Auge zu behalten. Alles Rote muss vermieden oder pariert werden, grüne Angriffe und Projektile können mit dem Schild abgewehrt werden, während violette Kreise darauf hinweisen, dass man jetzt einen besonders mächtigen Nahkampfangriff starten kann. Ich werde nicht einmal dazu kommen, aber ich denke, gute Spieler könnten Doom: The Dark Ages fast als eine Art überstimulierendes Rhythmusspiel spielen.

Die offenen Bereiche in Doom: The Dark Ages fungieren als Leinwand, die du als weiterer provokativer Künstler mit Blut und Körperteilen füllen kannst.

Die Ein-Mann-Armee aller Ein-Mann-Armeen

Wenn überhaupt, fängt Doom: The Dark Ages das Gefühl ein, eine unaufhaltsame Ein-Mann-Armee zu sein. Nicht nur das gesamte Gameplay unterstützt dieses Gefühl, sondern auch die Geschichte.

Wie bereits erwähnt, beginnt alles damit, dass der Planet Argent D'Nur von höllischen Truppen überrannt wird. Die Einwohner schicken Bauern um Hilfe; nicht an den Herrn, sondern an die mysteriösen, gottgleichen Außerirdischen Maykr, die den Planeten in einer fortschrittlichen Raumstation umkreisen. Die Außerirdischen haben tatsächlich ein Werkzeug, das das Blatt in der Schlacht wenden kann - The Doom Slayer - aber sie zögern, ihn zu befreien. Er ist einfach zu mächtig! Schließlich lassen sie ihn aber widerwillig gehen und wir landen mitten im Inferno.

Die rhythmischen Kämpfe finden in einem extrem schnellen Tempo statt. Glücklicherweise kannst du DJ spielen und fast jeden Parameter in den Spieleinstellungen anpassen - wie z. B. das Verwundbarkeitsfenster der Feinde oder die Projektilgeschwindigkeit -, um genau den Mix zu erstellen, der für dich funktioniert.

Im Laufe des Spiels beginnst du, das Zögern der Kreaturen zu verstehen. Der stille Doom Slayer vernichtet nicht nur Dämonen, er zerschmettert alles, was sich ihm in den Weg stellt. Dies gilt insbesondere für das zweite lineare Level, das wir in der Vorschau ausprobieren dürfen. Hier spielst du als Atlan - ein riesiger Mech, der das, was du in MechWarrior oder Armored Core siehst, wie ein Kinderspielzeug erscheinen lässt.

Die Sequenz unterscheidet sich nicht wesentlich vom normalen Gameplay. Du parierst oder weichst Angriffen aus und revanchierst dich mit Gegenangriffen oder einer riesigen Kanone. Es macht Spaß, ist einfach und unkompliziert, und vor allem überzieht es seine Begrüßung nicht - zumindest nicht die Sequenz, die wir das Vergnügen hatten zu spielen.

Was wirklich beeindruckt, ist das gewaltige Ausmaß der Zerstörung. Deine Arme zertrümmern Brücken, von denen kämpfende Soldaten schreiend fallen, während deine Beine Panzer und Kanonen in Schrott verwandeln. Wer kämpft gegen wen? Sie stehen über solchen Überlegungen in Ihrem massiven Altan. Es ist pure Zerstörung.

Der Atlan-Mech macht genauso viel Spaß zu fahren, wie man es sich erhofft.

Die Sequenz Atlan fungiert als Atempause. Die Action pausiert nicht, aber für eine Weile kann ich mich an meinen zerstörerischen Kräften erfreuen, ohne mir Gedanken über das Sammeln von Lebens- und Schildpaketen machen zu müssen. Wenn ich später auf den Rücken eines Drachen springe, habe ich das Gefühl, dass das so gut ist, wie es nur geht, aber leider stellt sich heraus, dass dies der schwächste Teil der Vorschau ist.

Auch hier handelt es sich um ein visuelles Feuerwerk. Majestätisch gleitet der Drache mit Leichtigkeit durch die Lüfte. Nachdem ich einige fliegende Feinde beseitigt habe, springe ich ab und lande auf einem Luftschiff. Hier kämpfe ich mich durch vermummte Kultisten und tödliche Dämonen, um schließlich eine Bombe zu legen. Sekunden bevor das Ganze in Rauch und Flammen aufgeht, springe ich von der Kante und lande wieder auf dem Rücken des Drachen. Ziemlich großartig.

Der Drache ist einfach und intuitiv zu steuern, da er einfach auf Ihren Zielpunkt zufliegt. Aber es gibt Probleme mit den Dreharbeiten. Erstens ist der Lock-On-Mechanismus selbst nicht sehr präzise, und selbst wenn man tatsächlich anvisiert hat, richten die montierten Waffen nur minimalen Schaden an. Der Clou besteht darin, dass man einem grünen Projektil ausweichen muss und so kurzzeitig kritische Angriffe freischaltet. Aber da diese Angriffe selten sind (und die Ausweichmanöver auch nicht allzu präzise sind), kreist man oft wie ein Flugzeug, das auf die Erlaubnis zur Landung wartet. Und das macht nicht viel Spaß.

Er sieht majestätisch aus, aber der Drache ist ein wenig enttäuschend. Hoffentlich wird es in der Vollversion besser funktionieren.

Was sollte id Software mit seiner Zeit anfangen?

Ansonsten sind meine drei Stunden mit Doom: The Dark Ages nichts weniger als großartig. Nachdem ich das Headset abgenommen und aufgestanden bin, brauche ich fast eine Viertelstunde, um mein Gleichgewicht zu finden. So intensiv war die Erfahrung. Alle meine vorgefassten Meinungen wurden nicht nur zur Ruhe gebracht, sie wurden von The Doom Slayer vollständig ausgelöscht, als wären sie nur ein weiterer Haufen schwacher Dämonen.

Selten habe ich einen Vorschau-Build gesehen, der so viel Spaß gemacht hat, und selten habe ich einen Preview-Build gesehen, der technisch so solide war. Egal, wie viele Feinde auf dem Bildschirm waren oder wie viele Projektile um meine Ohren flogen, die Framerate war in 4K stabil und fast alle Schieberegler wurden bis zum Anschlag ausgereizt. Natürlich hat es geholfen, dass ich auf einem Biest von einem PC gespielt habe, aber da ich auch keine Bugs bemerkt habe, bin ich ziemlich zuversichtlich, was den technischen Zustand des Spiels angeht.

Hoffentlich werden id Software die nächsten anderthalb Monate bis zur Veröffentlichung am 15. Mai damit verbringen, den Drachen zu polieren, sonst weiß ich ehrlich gesagt nicht, wofür sie Zeit aufwenden müssen. Doom: The Dark Ages scheint ein sicherer Gewinner zu sein, und trotz des Namens deutet nichts darauf hin, dass das goldene Zeitalter der Serie vorbei ist.