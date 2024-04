15 Verletzte bei Straßenbahnunglück in den Universal Studios Hollywood

HQ

Eine Straßenbahn verunglückte am Wochenende in den Universal Studios Hollywood, wobei 15 Fahrgäste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Laut Variety wurden Einheiten der Feuerwehr von Los Angeles County nach 21 Uhr PT in den Park entsandt.

Die Sheriffin von Los Angeles County, Lt. Maria Abal, sagte der Los Angeles Times, dass der letzte Wagen der Straßenbahn mit einer Schiene kollidierte, als er einen Hügel in der Nähe eines Parkhauses hinunterfuhr.

"Es gab irgendein Problem mit den Bremsen." sagte Abal. "Wir wissen noch nicht genau, was."

Ein Universal-Sprecher sagte in einer Erklärung gegenüber Variety: "Es gab heute Abend einen Straßenbahnunfall im Freizeitpark, der zu mehreren leichten Verletzungen führte."

"Wir arbeiten daran, unsere Gäste zu unterstützen und die Umstände zu verstehen, die zu dem Unfall geführt haben", fügte der Sprecher hinzu.