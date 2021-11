15 Minuten aus Elden Ring offenbaren viele Details

HQ

Heute Nachmittag präsentierten FromSoftware und Bandai Namco eine ausführliche Gameplay-Demonstration des Action-Rollenspiels Elden Ring. Viele Abschnitte haben wir bereits in einer Presseveranstaltung zur Gamescom gesehen und aufarbeiten können, doch wir fassen die Details hier noch einmal für euch zusammen.

Die Entwickler haben die offene Spielwelt "Zwischenland" gezeigt, die wir hauptsächlich vom Rücken eines gespenstischen Reittiers aus erkunden werden. Als sich der Spieler einer Karawane näherte, griff aus der Luft ein Drache an, der anschließend bekämpft wurde (was in Elden Ring auch vom Pferd aus geschehen wird). Anschließend lernten wir einen sprechenden Topf kennen, der unsere Hilfe braucht, weil er im Boden versunken ist und sich nicht aus eigener Kraft befreien konnte.

Die Spielwelt ist groß genug, um interessante Orte, die wir in der Ferne erspähen, wie in The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf einer Karte für später zu markieren. Unwetter und Regen waren zu sehen, doch es ist unklar, ob das Wetter eine Auswirkung auf unsere Spielweise haben wird. Anschließend infiltrierte FromSoftware ein Lager und bei dieser Gelegenheit konnten wir einen Eindruck vom Crafting-System erhalten. Stealth-Gameplay und unterschiedliche Kampffertigkeiten wurden gezeigt und auch die Beschwörung von freundlichen NPC-Geistern konnte man in Aktion sehen.

HQ

Ein längerer Bestandteil der Präsentation beschäftigte sich mit dem Online-Mehrspielermodus, der von Kooperation bis hin zu Invasionen und PvP-Duellen reicht. Im Video schlichen sich die beiden Spieler durch einen Wald voller großer Schlangen, ehe sie einem berittenen Boss in schwerer Rüstung begegneten. In dieser Begegnung kommen viele magische Fähigkeiten zum Einsatz, da der Ritter gewaltige Flächenangriffe entfesselt. Wenig später erkundet der Vorspieler einen unterirdischen Kerker, in denen Schätze und neue Herausforderungen auf mutige Abenteurer warten.

Abgerundet wird die Präsentation mit einem Ausblick auf den ersten Dungeon des Spiels: Stormveil Castle. Dort erwartet uns der Halbgott "Rodrick the Golden", der trotz seiner vielen Hände sehr akrobatische Combos entfesselt. Bevor wir uns dieser Herausforderung stellen, erhalten wir einen Einblick in den sogenannten Legacy-Dungeon, die mit ihrem verzweigtem Layout wieder stärker an alte Souls-Spiele erinnern sollen. Ein NPC stellt uns dort zur Aussicht, einen Geheimweg zu nehmen oder unser Glück durch den Hauptweg zu versuchen (was eine schlechte Idee ist).

Elden Ring erscheint am 25. Februar 2022 auf PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series. Im November findet eine geschlossene Beta-Phase statt, weil die Entwickler vor der Veröffentlichung Informationen und Feedback zur Netzwerkumgebung des Spiels einholen möchten. Vorbestellerinformationen und Sonderausgaben wurden heute ebenfalls vorgestellt.