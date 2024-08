15 Minuten Astro Bot Gameplay sind online durchgesickert

HQ

Wir sind nur noch wenige Wochen von der Veröffentlichung von Astro Bot entfernt. Da Sony versucht, den niedlichen Roboter als seine eigene Ikone im PlayStation-Universum zu etablieren, erwarten wir ziemlich viel von diesem Plattformer. Vor der Veröffentlichung sind jedoch 15 Minuten Spielzeit online.

Im Moment führt Sie der YouTube-Link (zuerst von Eurogamer entdeckt) zu einer leeren Seite, da das Video zurückgezogen wurde. Aber aus der Reaktion auf den Reddit-Beitrag, der den Link teilt, können wir einige Details extrahieren.

Spezielle Bots, die noch nicht enthüllt wurden, wurden in dem Leak gefunden, wie Trico aus dem letzten Wächter, Ken und Ryu aus Street Fighter, Sly Cooper, die Katze aus Stray und viele mehr. Die Kommentare häufen sich mit Lob auf Astro Bot, also werden wir hoffentlich bald in der Lage sein, viel davon selbst zu sehen.

Sie können das Video immer noch finden, wenn Sie genau genug suchen, aber wir werden es hier nicht verlinken.