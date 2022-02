HQ

In Take-Two Interactives jüngstem Finanzbericht erfahren wir, dass der Loot-Shooter Borderlands 3 aus dem Jahr 2019 nun 15 Millionen Exemplare weltweit verkaufen konnte. Der Weihnachtsmann hat im Winterquartal eine weitere Million Spiele an die Menschen aus aller Welt verteilt, sodass auch diese Hürde gestemmt werden konnte. Teil 2 liegt nach fast zehn Jahren übrigens bei 26 Millionen Verkäufen und am 25. März erscheint mit Tiny Tina's Wonderlands das nächste Spin-Off-Kapitel der Marke.