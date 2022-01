15 Millionen Sonntagsfahrer in Forza Horizon 5 geblitzt

HQ

Zwei Monate nach der Veröffentlichung von Forza Horizon 5 haben sich mehr als 15 Millionen Spieler mit dem neuen Rennspiel von Playground Games verbunden und ein paar Rennen gefahren. Dem Analyst MauroNL3 ist das aufgefallen, als er einen Blick auf die In-Game-Leaderbords geworfen hat (jeder neue Spieler, der bestimmte Voraussetzungen erfüllt, wird dort aufgeführt). Die Spielerbasis ist nach zwei Wochen auf 10 Millionen angestiegen, was für die Xbox Game Studios ein großer Erfolg war. Mit Verkaufszahlen darf man diese Kennzahlen nicht verwechseln, da das Game in einem zahlungspflichtigen Microsoft-Abonnement enthalten ist. Ob das neue Forza Horizon vielleicht auch etwas für euch ist, erläutern wir euch in unserer Kritik.