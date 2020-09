15 Millionen Abonnenten zahlen für Xbox Game Pass

Im April lag die Anzahl der Xbox-Game-Pass-Abonnenten bei 10 Millionen, doch während der Anfänge der Corona-Pandemie stieg die Zahl der Kunden um 50 Prozent auf die 15-Millionen-Marke an. Diese nicht unwesentliche Ankündigung versteckte Microsoft heute in ihrer Meldung zur Übernahme von Zenimax Media. Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Xbox-Game-Passes und die Inklusion exklusiver First-Party-Spiele scheint das wichtigste Verkaufsargument der kommenden Xbox Series zu sein. Abonnenten erhalten in Kürze zudem Zugriff auf die Spiele der EA-Play-Vault und seit letzter Woche können sie ihre Games via xCloud-Streaming ohne zusätzliche Kosten auf ihrem Android-Smartphone spielen.

